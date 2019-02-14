Batarya kapasiteleriyle dikkat çeken akıllı telefonlar sunan Energizer, merakla beklenen yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Kısa süre öne sitemizde de yer verdiğimiz yeni akıllı telefonun özelliklerinden çok yine batarya kapasitesi dikkat çekti. Hem sistemsel hem de tasarımsal olarak öne çıkan detaylara sahip olan Energizer P18K akıllı telefonları için sunulan özellikler neler? Pil kapasitesinin sağladığı avantajlar neler? Detaylı olarak ele alalım. Bakalım Energizer P18K akıllı telefonları neler sunuyor?

Energizer P18K Tasarım Özellikleri

İşe tasarımdan başlamak gerekiyor. Tasarım kısmında yapılan değişikliklerle beraber Energizer P18K akıllı telefonları yeni neslin özelliklerini yansıtıyor. Tasarım kısmında ilk dikkat çeken bölüm ekran. Ekran kısmında çentikli tasarım da ekrana gömülü kamera alanı da yok. Tamamen çerçevesiz akıllı telefonlar sunan marka, ön kameraları açılır kapanır mekanizma içerisine yerleştirmiş durumda.

Ön kamerayı kullanmak istediğiniz zaman bu kısım açılıyor ve karşınıza çift kameranın yer aldığı bir parça çıkıyor. Geri kalan kısımlarda ise çerçevesiz bir tasarıma yer veriliyor. Arka kısma geçtiğimiz zaman ise yeni akıllı telefonların 3 arka kamera ile donatıldığını görüyoruz.

Üst üste sıralanan 3 arka kamera kullanan akıllı telefon, rakiplerine göre biraz daha kalın bir kasaya sahip. Tabii ki bunun nedeni yeni akıllı telefonların sahip olduğu batarya kapasitesi. Batarya kapasitesi nedeniyle arka kısım biraz daha bombeli bir yapı sunuluyor.

Energizer P18K Teknik Özellikleri

Teknik özelliklerde de başarılı bir akıllı telefon söz konusu. Bu modelde 6.2 inçlik bir ekrana yer veriliyor. Oldukça geniş panele sahip olan akıllı telefonlar Full HD+ çözünürlük değerine sahip. Ekranın genel olarak kullanım alanı çok geniş. Tasarım kısmında söylediğimiz gibi telefonda herhangi bir çentik alanı ya da kamera alanı yok. Ekran bütünlüğünü bozacak herhangi bir detay söz konusu değil.

Bunun dışında işlemci bölümünde ise MediaTek serisinin kullanıldığını görüyoruz. MediaTek Helio P70 işlemcilerinin kullanılacağı akıllı telefon 6 GB RAM bellek miktarına sahip olarak karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi işlemcilerinden sayabileceğimiz işlemcilerle beraber 6 GB RAM bellek miktarının da yeterli bir performans değeri sunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

128 GB depolama alanına sahip olan akıllı telefon 6 GB RAM bellek miktarıyla öne çıkacak olsa da kameralar konusunda da iddialı. Serinin çift ön kamerası bulunuyor ve bu kameralara arka kısımda 3 arka kamera eşlik ediyor. Ön kameralar 16 MP ana kamera ve 2 MP değerinde yardımcı kameralardan oluşuyor.

Arka kısımda ise biraz daha geniş bir dağılım görüyoruz. Arka kısımda 12 MP değerinde ana kamera var. 5 MP değerinde ikinci kamera ve 2 MP değerinde de üçüncü bir kamera karşımıza çıkıyor. Üçlü kameranın en kötü yanı ise 4K kaydının bulunmuyor olması.

Energizer P18K akıllı telefonlarının en önemli avantajı ise dediğimiz gibi bataryalar. Bu modelin içerisinde 18000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor. 18W hızlı şarj desteğine sahip olan akıllı telefon 4 gün boyunca kesintisiz bir şekilde kullanım imkanı sunuyor.

Genel bekleme süresi olarak ise 50 gün gibi iddialı bir değer var. Ayrıca telefonu diğer cihazlarını şarj etmek için taşınabilir bir şarj cihazı olarak da kullanabiliyorsunuz. Son olarak fiyatın henüz açıklanmadığını ve Haziran ayında satışların başlayacağını ekleyelim.