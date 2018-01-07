Ünlü markaların, sürekli olarak piyasaya sürdüğü yeni akıllı telefonlara alıştık. Fakat akıllı telefon sektöründe sadece ünlü markaların serileri tanıtılmıyor. Bunun yanı sıra yeni markalar ya da adı duyulmamış olan markalarında ilginç akıllı telefon denemelerini görüyoruz. Bunlardan birisi de Energizer Power Max P600s akıllı telefonları oldu.

Tanıtımının yapılması sonrasında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Energizer Power Max P600s akıllı telefonlarının özellikleri ise fiyat performans serisi ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Hemen telefonların daha detaylı olarak özelliklerinden söz edelim.

Energizer Power Max P600s Tasarımı Konuşturacak

Energizer Power Max P600s akıllı telefonlarının özelliklerinden çok tasarımları dikkat çekiyor. Galaxy S8 akıllı telefonları ile iPhone modellerini bir araya getirmiş bir akıllı telefon görüntüsünden söz ediyoruz. Ön kısımda yanlardan tamamen çerçevesiz kavisli bir ekran görüyoruz. Samsung’un amiral gemisinde kullandığı sonsuz ekran sistemine çok benzer bir tasarım kullanıldığı gözükmekte.

Bunun dışında arka kısma baktığımız zaman ise pürüzlü bir yüzey havası veren kapak ve yan yana çift arka kamera yerleşimini görüyoruz. Ayrıca parmak izi sensörleri de arka kısımda yer alıyor. Tam ortalanmış olan bir parmak izi sensörü söz konusu.

Energizer Power Max P600s Ekran Teknolojisi

Ekran kısmında da başarılı bir seri ile karşı karşıyayız. 5.99 inç ekran boyutuna sahip telefon, Full HD+ çözünürlük desteğine sahip. Geniş ekran teknolojisi için çerçevesiz tasarım kullanan Energizer Power Max P600s, 18:9 ekran oranıyla da dikkat çekmeyi başaracak gibi gözüküyor. IPS panele sahip olan ekranların amiral gemisi serilerde yer alan ekranlardan çok bir farkı yok.

Energizer Power Max P600s Teknik Özellikler

Tasarım ve ekran kısmında amiral gemisi akıllı telefonları aratmayacak bir seri ile karşı karşıyayız. Fakat teknik özellikler kısmında orta segment modellerinde gördüğümüz değerler söz konusu. Hatta giriş seviyesine bile ışık yakan özellikler söz konusu. İlk olarak yeni akıllı telefonların işlemci modellerini ele almak gerekecek. Fiyat konusunda rakamları aşağı çekmek için MediaTek işlemcilerini tercih eden marka, MediaTek Helio P25 işlemcilerini kullanıyor. Helio P25 işlemcilerine eşlik eden RAM bellek miktarı ise standart modeller için 3 GB olarak açıklandı. Standart modellerde yer alan 3 GB RAM bellek miktarının ise tek seçim olmadığını görüyoruz.

Biraz daha performanslı bir akıllı telefon isteyen kullanıcılar için, telefonun 6 GB RAM bellek sunan modeli de var. Özel seri olarak görebileceğimiz mavi modelin 6 GB RAM bellek kullanımını standart olarak sunacağı görülecek. Depolama birimi olarak ilk 3 GB versiyonda 32 GB depolama alanına ve 6 GB modelde ise 64 GB depolama alanı sunulacağı açıklanmış durumda.

Bu özelliklere ek olarak kamera özelliklerinden söz edelim. Samsung üzerinden alındığı belirtilen kameraları kullandığı açıklanan Energizer Power Max P600s, çift arka kameraya sahip. Bir arka kamerada 13 MP, bir diğer arka kamerada ise 5 MP değeri sunuluyor. Çift arka kameranın özel modları ve ışık efektleri de oldukça başarılı. Ön kısımda da 8 MP tek kamera kullanımı yapıldığı kamera kısmında verilen son detay olarak gösterilebilir.

En önemli özelliği pilleri olan yeni akıllı telefonların 4500 mAh değerinde bataryaları var. Çok daha uzun süre kullanım imkanı sunacak olan bataryalar ise bu model için verilen son özellikler. Fiyat açıklaması ve satış tarihi konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Ülkemizde de bu modelin satılıp satılmayacağını bilmiyoruz.