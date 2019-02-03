Akıllı telefon pazarında yer almaya başlayan markaların sayısı günden güne artış göstermeye devam ediyor. Bu alanda kendisini göstermeye başlayan ve pil kapasitesiyle dikkat çeken akıllı telefon sunan Energizer, şu sıralar yeni akıllı telefonlar üzerinde çalışmalara başladı.

Bu kez markanın yeni akıllı telefonların 18.000 mAh değerinde bir batarya bulunacağı ve fark yaratacak bir pil kapasitesinin önümüze çıkacağından söz ediliyor. Yeni akıllı telefonların batarya kapasitesi dışında da belli başlı özelliklerinin ortaya çıktığını söyleyelim. Hemen yeni seri akıllı telefonların neler sunacağından söz edelim.

Energizer Yeni Akıllı Telefonlarında Neler Sunacak?

Tasarımıyla dikkat çekecek olan Energizer akıllı telefonlarının, yanlarda kavisli ekran sunacak akıllı telefonlardan birisini sunmuş olacak. Muhtemelen çentikli ekran tasarımıyla beraber gelecek olan telefonun arka kısımda da çift arka kamera dizilimi sunması bekleniyor. Tasarım dışında dikkat çeken bir diğer noktanın ise pil kapasitesi olduğunu göreceğiz. Pil kapasitesi kısmında 18.000 mAh gibi oldukça yüksek bir değer göreceğiz.

Pil kapasitesinin dışında dikkat çeken diğer özelliklere geçelim. Pop-up ön kameranın kullanılması beklenen yeni akıllı telefonla beraber, orta segment modellerine giriş yapılmış olunacak. Henüz işlemci konusunda nasıl bir seçim yapılacağı bilinmeyen yeni akıllı telefonların, tek başına tanıtılmayacağını da ekleyelim. MWC 2019 fuarında yeni akıllı telefonlarını tanıtacak olan Energizer orta segment cihazlarını yenilediğini göreceğiz.

18.000 mAh değerinde bataryası bulunacak olan ana modelin dışında orta segment serilerini yenileyecek markanın 26 akıllı telefon modeli daha tanıtacağını göreceğiz. 26 yeni model içerisinde hangi modelin nasıl bir işlemci sunduğunu ve teknik özelliklerin neler olacağı konusunda ise bilgiler yok. PowerMax modelinin devam serisi olacak olan telefonların içerisinde MediaTek işlemcilerin yer almasını bekliyoruz.