Ana Sayfa Akıllı Telefon Enjoy 10 Plus Tanıtım Videosu ve Lansman Tarihi Ortaya Çıktı!

Enjoy 10 Plus Tanıtım Videosu ve Lansman Tarihi Ortaya Çıktı!

Enjoy 10 Plus, 5 Eylül'de geliyor. Renk seçenekleri oldukça dikkat çekici duruyor...

By Muhammed Arslan

-

0
0

Huawei, yaklaşmakta olan Huawei Enjoy 10 Plus‘ın çıkış tarihini bugün şirketin resmi Weibo hesabından duyurdu. Üstelik cihazın tasarımını ve yapımını gösteren yepyeni bir promo videosu var. Ayrıca 5 Eylül tarihinde tanıtılacak olan telefon, birkaç gün sonra piyasaya sürülecek.

Huawei Enjoy serisi, daha düşük fiyat noktalarında premium özellikler sunan, birinci sınıf amiral gemisi özelliklerine sahip ve üst pazar yapım kalitesine sahip orta sınıf cihazlardan oluşur. En üst düzey sahip olmasalar da, Huawei, Enjoy 10 Plus ile bunu değiştirmeyi düşünüyor.

Yeni Enjoy serisi cihazların üçlü kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor. Tabi ki bu yaklaşım, günümüz telefonlarının hemen hepsinde var. Telefonun koyu yeşil, turuncuya benzer kırmızı bir renk, Aurora ve siyah renk seçenekleri ile gelmesi bekleniyor.

Telefonun açılır selfie kamerası ve arkasında parmak izin sensörü yer alıyor. Telefonun sızdırılmış ve şirket tarafından paylaşılmış bazı özelliklerini zaten biliyoruz. Sızıntılara ve söylentilere göre, Enjoy 10 Plus, 6.59inç,  2340 × 1080 ekranın yanı sıra Huawei’nin orta sınıf Kirin 710 işlemcisiyle birlikte geliyor. Dahili 4000mAh bataryası var ve cihaz harika bir 3.5mm kulaklık girişi ile donatılmış olarak geliyor. Ne yazık ki, NFC’yi desteklemiyor.

25,577BeğenenlerBeğen
56,850TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikGalaxy M30s Özellikleri Belli Oldu

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Galaxy M30s Özellikleri Belli Oldu

Samsung’un yeni A serisi akıllı telefon modellerinden biri olması beklenen Galaxy M30s serisi için detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni akıllı telefon modelleri için ilk...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate 30 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Samsung ile Android akıllı telefonlarda amiral gemisi yarışı içerisine girdiğini bildiğimiz Huawei, kısa süre sonra yeni akıllı telefon modelleri için tanıtımlar yapmaya başlayacak. Markanın...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy M30s Görselleri Paylaşıldı

A serisi akıllı telefon modelleri üzerine epey bir yatırım yapan Samsung, yeni akıllı telefon modelleri için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bir yandan A71 modelinin hazırlıkları...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A71 Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar konusunda hız kazanan Samsung, yoluna dolu dizgin bir şekilde devam ediyor. Markanın yeni akıllı telefon modellerinde dikkat çeken serileri sunduğunu görüyoruz. Bu...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Sony Xperia 2 Tasarımı Kesinlik Kazandı

Normal 0 21 false ...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A90 5G Resmi Teknik Çizimi Sızdırıldı!

Samsung'un kısa süre önce, amiral gemisi Galaxy S serisi altında olmayan yeni bir 5G telefonda üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Cihazın A serisi altında Galaxy...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.