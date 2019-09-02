Enjoy 10 Plus Tanıtım Videosu ve Lansman Tarihi Ortaya Çıktı!

Huawei, yaklaşmakta olan Huawei Enjoy 10 Plus‘ın çıkış tarihini bugün şirketin resmi Weibo hesabından duyurdu. Üstelik cihazın tasarımını ve yapımını gösteren yepyeni bir promo videosu var. Ayrıca 5 Eylül tarihinde tanıtılacak olan telefon, birkaç gün sonra piyasaya sürülecek.

Huawei Enjoy serisi, daha düşük fiyat noktalarında premium özellikler sunan, birinci sınıf amiral gemisi özelliklerine sahip ve üst pazar yapım kalitesine sahip orta sınıf cihazlardan oluşur. En üst düzey sahip olmasalar da, Huawei, Enjoy 10 Plus ile bunu değiştirmeyi düşünüyor.

Yeni Enjoy serisi cihazların üçlü kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor. Tabi ki bu yaklaşım, günümüz telefonlarının hemen hepsinde var. Telefonun koyu yeşil, turuncuya benzer kırmızı bir renk, Aurora ve siyah renk seçenekleri ile gelmesi bekleniyor.

Telefonun açılır selfie kamerası ve arkasında parmak izin sensörü yer alıyor. Telefonun sızdırılmış ve şirket tarafından paylaşılmış bazı özelliklerini zaten biliyoruz. Sızıntılara ve söylentilere göre, Enjoy 10 Plus, 6.59inç, 2340 × 1080 ekranın yanı sıra Huawei’nin orta sınıf Kirin 710 işlemcisiyle birlikte geliyor. Dahili 4000mAh bataryası var ve cihaz harika bir 3.5mm kulaklık girişi ile donatılmış olarak geliyor. Ne yazık ki, NFC’yi desteklemiyor.