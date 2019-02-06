Fatih ağını genişletmek, ağın sınırlarını aşmak için kullanılan birçok VPN programı var. Bu VPN programları içerisinde sürekli güncellenmesi gereken ve sürekli olarak yenilenmesi gereken ayarlar olduğu için bazı VPN uygulamalarının kullanımı aksaya biliyor ya da uygulamalar bir süre sonra çalışmaz hale gelebiliyor. Hal böyle olunca Fatih ağında çalışan VPN programları merakla aranıyor. Bu programlardan birisi de EProxy programı.

Sürekli olarak ayarları güncellenen uygulama, Fatih ağına gelen güncellemeleri geçmenizi ve ağın sınırlarını kaldırmanızı sağlıyor. Tabii ki bunun için bazı düzenlemeler ve ayarlamalar yapmanız gerekli. Hemen EProxy ayarlarına geçelim.

EProxy Hangi Ayarlarla Düzenlenmeli?

EProxy VPN uygulamasının ayarları için bir dizi düzenleme yapmanız gerekiyor. Bu düzenlemelere geçmeden önce bazı özel ayar dosyalarını indirmeniz gerektiğini de belirtelim. Özel ayar dosyanızı indirmeniz için bir link eklemesi yapacağız.

Özel ayar dosyanızı bu link üzerinden indirebilirsiniz.

Özel ayar dosyasını indirmenizin ardından EProxy uygulamasına giriş yapın.

uygulamasına giriş yapın. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra alt kısımda yer alan “+” işaretli dosya simgesine tıklayın.

Buradan indirdiğiniz özel dosyayı import ederek içe aktarmanız gerekiyor.

Şimdi ise SSH ayarlarınızı düzenlemeniz gerekecek. SSH ayarlarınız için de burada yer alan siteye giderek bir hesap açmanız gerekiyor.

ayarlarınız için de burada yer alan siteye giderek bir hesap açmanız gerekiyor. Bir ülke seçerek SSH hesabını açmanız gerekiyor.

SSH hesabınız için isim ve şifre bilgilerini oluşturduktan sonra ise server bilgileri karşınıza çıkacak.

Server adı kısmında IP adresi olarak sunulan numarayı kopyalamanız gerekiyor. Kopyalama işleminden sonra EProxy uygulamasına yeniden giriş yapmanız gerekiyor.

uygulamasına yeniden giriş yapmanız gerekiyor. EProxy uygulamasına girip sol menüden SSH kısmını tıklamanız gerekiyor.

uygulamasına girip sol menüden kısmını tıklamanız gerekiyor. Burada username kısımlarını ve şifre kısımlarını, oluşturduğumuz hesaba göre dolduruyoruz. Host IP kısmına da kopyaladığımız IP numarasını giriyoruz.

Bu ayarların ardından VPN programını başlatmanız yeterli olacak. VPN programını başlatmanızın ardından sitelere herhangi bir sınırlama olmadan girebileceksiniz. Burada dikkat edeceğiniz kısım, özel ayar dosyalarını doldurmanız ve SSH ayarlarını doğru bir şekilde doldurmanız.

EProxy, tıpkı diğer VPN uygulamalarında olduğu gibi sürekli olarak yeni güncellemeler sonrasında bozulabiliyor. Fatih ağı güncellemeleri sonrasında da bağlantı sorunları yaşamamak için güncellemeleri takip etmeniz gerekiyor. Özel ayar dosyaları burada çok önemli detaylar arasında.