Ergonomik Tasarımıyla Surface Arc Mouse Satışa Çıktı

Microsoft geçtiğimiz günlerde yeni seri Laptop ürünlerini tanıttı. Surface Laptop olarak tanıtımı yapılan cihazların MacBook serisinin de yeni rakibi olduğu belirtilirken markanın tek yeniliğinin laptop serisi olmadığı da belirtilmişti. Bunun dışında markanın yeni seri Surface Arc Mouse ürünü de görücüye çıkmış oldu. Tanıtılmasıyla beraber büyük oranda ilgi toplayan serinin Surface Laptop modellerine eşlik etmesi de daha bir önem kazanmasını sağladı. Başarılı modellerden biri olan Surface Arc Mouse nasıl özelliklerle geldi? Bakalım.

Benzersiz Ergonomik Tasarım

Surface Arc Mouse serisinin en ilgi çeken yönü tasarımları. Daha öncede birçok Mouse ve klavye serisinde ergonomik tasarımları kullandığı bilinen Microsoft’un bu seride de farklı bir tasarım kullandığı ortaya çıktı. Dışa doğru kavisli bir görüntüsü olan Surface Arc Mouse serisinin tasarım konusunda eski serileri yansıtan fakat ilginç farkları olan bir yapısı var.

Kullanmadığınız zamanlarda fare tamamen düz bir şekle sahip ve neredeyse bir kağıt inceliğinde. Fakat Surface Arc Mouse serisini kullanmak istediğiniz zaman sadece tek bir hareketle Mouse bir anda kavisli bir yapıya bürünüyor. Elin çok rahat bir şekilde konumlandırılmasını sağlayan kavisli tasarım oldukça sade fakat bir o kadar da ilgi çekici ve şık.

Özellikle kullanmadığınız zamanlarda fareyi tamamen düz hale getirebiliyor olmanız taşıma sorununu da ortadan kaldırıyor. Tasarım konusunda bahsedeceğimiz son detay ise ağırlık. Farenin ağırlığı sadece 82 gram (ağılığa pillerde dahil). Taşınabilirlik özelliğini, öne çıkaran başka bir detay olan ağırlık büyük bir artı sağlamakta. Son olarak tasarım konusunda serinin 5 yıldız alacak kadar başarılı olduğunu belirtelim.

Renk Seçenekleri: Şarap rengi, kobalt mavi, açık gri

Surface Arc Mouse 9 Ay Kullanım Süresi

Surface Arc Mouse serisinin teknik detaylarından biraz bahsetmek gerekiyor. Standart bir kullanım için ideal olan Surface Arc Mouse, özellikle uzun süre fare kullananlar için ideal. Ön kısımda bir işlev alanı benzeri paneli bulunan serinin tıklama, sayfa kaydırma, büyütme küçültme gibi tüm özellikleri de bu bölümden yapılıyor.

Bunun dışında ekstra özel bir tuş bulunmamakta. Orta sınıf bir tepki süresi ve hızı ile gelen farenin pil kontrolü de oldukça iyi. Dahili pil kullanımı değil harici standart pil kullanımı yapan kablosuz Mouse 2 adet kalem pille beraber 9 aya kadar kullanım imkanı sunabiliyor. Bunun dışında hemen hemen tüm yüzeylerde de sorunsuz bir şekilde kullanılan Surface Arc Mouse için ekstra bir özellik yok.

Surface Arc Mouse Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Surface Arc Mouse serisi satışa çıkışını Surface Laptop modeliyle beraber yapacak. Bu noktada net tarih tam olarak belli değil. Özellikle serinin tek satışa çıkacağı tarih için bir bilgi bulunmuyor. Ürünün satış fiyatı ise 80 dolar olarak açıklandı.

Eski serilerle karşılaştırıldığında benzer bir fiyat ile gelen Mouse yine hemen hemen aynı oranda satış elde edecek düşüncesini oluşturdu. Fakat bu kez Microsoft Surface Laptop faktörünün de etkili olacağını ve satışları değiştirebileceğini de belirtelim. Özellikle iki ürünün beraber sunulması ya da indirim imkanları öne çıkacak gibi.