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Eski GTA Karakterlerinin 3D Model Tasarımları Dikkat Çekiyor!

Hossein Diba'nın yeniden düzenleyip ortaya çıkardığı eski GTA karakterlerinin 3D modellenmiş halleri çok dikkat çekiyor.

Yunus Emre Çakır

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GTA 3D Modelleme

Sanatçı Hossein Diba, yaptığı modern tasarımlar ile birçok oyun karakterini daha önceden de 3D modellemesini yapmıştı. Oldukça ilgi gören bu çalışmalar, sanatçının yeni modellemeler yapmasına yol açtı. Sanatçı bu sefer Grand Theft Auto oyun karakterlerini ele aldı.

Bu çalışmalarda Vice City‘den Tommy‘i, GTA 4‘ten Niko‘yu ve San Andreas’tan CJ gibi karakterlerin 3D modellemelerini görmemiz mümkün. Bu anti kahramanları yeniden ortaya koyan karakter modelleme sanatçısı Hossein Diba yeteneğini bir kez daha konuşturmuş oldu. Bilindiği üzere Hossein Diba, daha önce CD Projekt Red, Blizzard, WWE gibi birçok firmada çalışmıştı.

Sanatçının yeni yaptığı bu tasarımlara yakından bakacak olursak karşımıza ilk olarak GTA III‘ün Claude‘u çıkıyor. 2001 yılında piyasa sürülen GTA III‘ün bu karakteri 2D‘den 3D‘ye geçince büyük bir gelişim gösterdi. Daha sonra GTA: Vice City‘den Tommy‘i görüyoruz. 2002 yılında çıkmış ve oldukça fazla satmıştı.

Efsane karakterlerin bir diğeri ise GTA: San Andreas‘tan Carl (CJ) oluyor. Bundan sonra ise yeni nesile doğru geçişte bir devrim olan GTA IV‘nin baş kahramanı Niko Bellic ile karşılaşıyoruz. Niko‘nun gerçek hayata çok benzer yüz ifadesi oldukça ilginç duruyor.

Hossein Diba, ayrıca bir adet GTA San Andreas modellemesi daha yaptı. Bizim genellikle oyun yükleme ekranında gördüğümüz ama aslında R & B / Hip Hop şarkıcısı olan Rochell ablamızda fazlasıyla iyi duruyor.

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