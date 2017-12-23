Eski NSA çalışanı Edward Snowden NSA’in gizli bilgilerini sızdırmasının ardından Amerika’nın en çok aradığı isimlerden birisi olmuştu. Rusya’ya sığınan Snowden güvenlik alanındaki çalışmalarına devam etmişti.

Eski CIA ve NSA çalışanı Edward Snowden çalıştığı kurumların gizli belgelerini paylaşmış ve kullanıcıları izleyen çeşitli ürünler hakkında bilgiler vermişti. Amerika’nın en çok aradığı isimlerden birisi olan Edward Snowden, Android işletim sistemi için Haven adında yeni bir uygulama yayınladı. Snowden’ın aktardıklarına göre kullanıcılar Haven uygulamasıyla birlikte akıllı telefonlarını güvenlik sistemine çevirebilecekler.

Haven Uygulamasıyla Ortam İzlemeleri Güvenli Olarak Buluta Aktarılacak!

Basit bir mantıkla geliştirilen Haven uygulamasını kullanmak için tek yapmak gereken uygulamanın yüklü olduğu akıllı telefonu ses ve görüntünün alınacağı yerde bırakmak. Bulunduğu yerdeki tüm verileri kaydeden Haven uygulaması elde ettiği verileri buluta aktarıyor.

Haven uygulamasının yüklü olduğu akıllı telefonun çalınması riskinin bulunduğunu kataran Snowden kullanıcıların bu konuda dikkatli olmalarını ve önemli bilgilerin barınmadığı Haven yüklü telefonların böyle ortamlarda bırakılmasını dile getiriyor.

Şimdilik Beta sürecinde olan Haven uygulamasının ilerleyen günlerde tam sürüme yükselmesi bekleniyor.