Essential Phone Oreo (8.0) beta programı oldukça uzun süredir çalışıyor. Son zamanlarda şirket resmi güncellemenin yakında çıkacağına söz verdi. Ancak ilginç durumlar var. Bugüni cihazın Android 8.0 alamayacağı ortaya çıktı.

Tüm telefon üreticileri normal bir şekilde Android 8.0 beta programı başlatıyor. Daha sonra bu beta programı tamamlandığında resmi dağıtımlarına başlıyorlar. Essential Phone için çok ilginç bir karar alındı. Telefonlarını Android 8.0 Oreo beta programı ile uzun süredir test eden şirket bu kararından vazgeçti. Essential Phone sahipleri Android 8.0 değil direkt olarak Android 8.1 Oreo ile yeni sistem güncellemesini alacaklar.

An update on the public release of Oreo: pic.twitter.com/fPJRtX7kvY

— Essential (@essential) January 30, 2018