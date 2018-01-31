Essential Phone Oreo (8.0) beta programı oldukça uzun süredir çalışıyor. Son zamanlarda şirket resmi güncellemenin yakında çıkacağına söz verdi. Ancak ilginç durumlar var. Bugüni cihazın Android 8.0 alamayacağı ortaya çıktı.

Tüm telefon üreticileri normal bir şekilde Android 8.0 beta programı başlatıyor. Daha sonra bu beta programı tamamlandığında resmi dağıtımlarına başlıyorlar. Essential Phone için çok ilginç bir karar alındı. Telefonlarını Android 8.0 Oreo beta programı ile uzun süredir test eden şirket bu kararından vazgeçti. Essential Phone sahipleri Android 8.0 değil direkt olarak Android 8.1 Oreo ile yeni sistem güncellemesini alacaklar.

An update on the public release of Oreo: pic.twitter.com/fPJRtX7kvY — Essential (@essential) January 30, 2018

Şirketin attığı bir twitte, Android Oreo 8.0‘ın düzeltilmesi gereken bazı kararlılık sorunlarına sahip olduğu söylendi. Telefonun 8.0 yerine direkt olarak Android 8.1’e güncelleneceğini duyuruldu. Çözemedikleri şeyler nelerdi bunun hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak bu durumun telefon çevreleri tarafından oldukça garip karşılanacağı aşikâr.

Plandaki bu değişiklik Oreo‘nun son güncelleme süresinin birkaç hafta geriye çekileceği anlamına gelir. Bu arada şirket bu kararından sonra erken testler için Android 8.1 beta programını bir an önce başlatmayı planlıyor.