Essential Neredeyse Çerçevesiz Ekranlı Telefonunu 30 Mayıs’ta Görücüye Çıkartacak

Birkaç ay önce Android ortak kurucusu Andy Rubin, yeni başlangıcı Essential’ın duyuracağı yeni cihazın bir görselini Twitter da paylaşmıştı. Görsel, Android çalıştıran, neredeyse çerçevesiz bir telefon göstermekteydi. Şimdi, resmi Essential Twitter hesabında yeni telefonunun 30 Mayıs’ta duyurulacağı açıklandı.

We heard you @renan_batista – here's something to hold you over until next week: pic.twitter.com/QSIeXyjKNq

— Essential (@essential) May 25, 2017