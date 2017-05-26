Essential Neredeyse Çerçevesiz Ekranlı Telefonunu 30 Mayıs’ta Görücüye Çıkartacak

Birkaç ay önce Android ortak kurucusu Andy Rubin, yeni başlangıcı Essential’ın duyuracağı yeni cihazın bir görselini Twitter da paylaşmıştı. Görsel, Android çalıştıran, neredeyse çerçevesiz bir telefon göstermekteydi. Şimdi, resmi Essential Twitter hesabında yeni telefonunun 30 Mayıs’ta duyurulacağı açıklandı.

We heard you @renan_batista – here's something to hold you over until next week: pic.twitter.com/QSIeXyjKNq — Essential (@essential) May 25, 2017

Birkaç ay önce yapılan ilk görüntü yeterince heyecanlı değilse, Essential, Twitter hesabında ilginç bir başka görsel paylaştı. Yukarıdaki görselde, beklenen akıllı telefonun silüetini görünüşte görünürken, cihazın tepesinde bulunan çıkıntının ne olduğuna dair spekülasyonlar bulunmakta. Bir Twitter kullanıcısı paylaşılan görüntü ile oynayarak resmi biraz daha belirgin hale getirmiş.

Telefonun üzerinde bulunan çıkıntının telefona takılan bir 360 derece çekim yapabilen kamera olduğu iddia ediliyor. Atılan tweet de belirtildiği gibi 30 Mayıs’ta açıklanacak olan yeni akıllı telefon için az bir süre kaldı. Bakalım Andy Rubin beklentileri karşılayacak bir akıllı telefon tanıtabilecek mi?