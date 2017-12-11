Essential‘ın daha iyi görüntü sıkıştırması getiren ve portre modu ekleyen bir güncelleme yayınlanmasının üzerinden sadece birkaç hafta geçti. Şimdi, firma 360 derecelik kameranın yeteneklerini artıracak yeni bir güncelleme sundu.

0.1.091 güncelleme numarasına yükselen Essential Kamera uygulaması, 360 Kamera ekine YouTube ve Facebook Live’ı kullanarak 360 derecelik canlı akışı yapma olanağı tanıyacak. Güncelleme, geliştirilmiş JPEG kalitesini de getirecek. Bu iyileştirmelerden faydalanabilmek için kullanıcıların Essential Camera uygulamasını Google Play Store‘dan indirip 360 Kamerayı bağlayarak güncellemeyi kabul etmeleri gerekecek.

Essential PH1, şu anda 499 Dolar fiyatla web sitesinde bulunmakta ve Amazon ve Sprint’ten ABD’de satın alınabilmektedir. 360 Kamera ek bir aksesuar olarak mevcut ve 199 $ ‘lık fiyat ile satın alınabilmekte.