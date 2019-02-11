Android işletim sisteminin ilk kurucularından biri olan Andy Rubin, geçtiğimiz senelerde standart akıllı telefon yapısının değişeceği açıklamalarını yapmış ve ardından da Essential Phone akıllı telefonları için ilk bilgileri ortaya atmıştı. Çok kısa bir süre sonra Essential Phone akıllı telefonlarının tanıtıldığını gördük. İlk defa telefonda çentikli yapının kullanıldığı model olarak karşımıza çıkan Essential Phone akıllı telefonları tasarım olarak bir hayli dikkat çekici bir seri olarak karşımıza çıkmıştı. Hem tasarım açısından hem de sistem özellikleri konusunda başarılı telefonlar olsa da çıkış tarihinin gecikmesi ve fiyat gibi etkiler yeni akıllı telefonların satışını etkilemişti. Şimdi ise Essential Phone 2 modeli gündemde.

Essential Phone 2 Neler Sunacak?

Essential Phone akıllı telefonlarında yaşanan sorun sonrasında bu serinin iptal edildiğini gördük. Elde kalan tüm stokların tükenmesinin ardından, bu model için stok yenileme gibi bir yola gidilmemiş ve söz konusu akıllı telefonlar iptal edilmişti. Tam anlamıyla bir hüsranla sonuçlanan Essential Phone denemesinden sonra Andy Rubin tarafından yeni bir akıllı telefon için denemeler yapılmayacağı iddia edilmişti. Markanın akıllı telefon üretimine tamamen son vereceği konusunda iddialar gündeme gelmeye başlamıştı.

Tüm bunların ardından çıkış çıkmayacağı kesin olmayan Essential Phone 2 akıllı telefonlarının görselleri ortaya çıktı. Hala çıkıp çıkmayacağı konusunda kesin bilgiler olmayan Essential Phone 2 akıllı telefonlarının görsellerine göre iddialı bir seri göreceğiz. Telefonun çentik alanı kısmı kaldırılmış olacak.

İlk seride yer alan çentik alanı yerine bu kez ekrana gömülü ön kamera sistemini göreceğiz. Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonlarında kullandığı ekrana gömülü kamera sistemini kullanacak olan akıllı telefonların, ekran kısmında çok daha geniş bir seri olduğunu görmek mümkün olacak. Ekran gövde oranının %90’ın üzerinde olması gibi bir durum bekleniyor.

Fakat bu konuda da kesin bilgiler yok. Şu an için net değil ancak yeni akıllı telefonların parmak izi sensörlerinin de ekran üzerinde yer alması bekleniyor. Böylelikle arka kapak tasarımında da değişiklik yapılmış olacak. Essential Phone 2 arka kısımda herhangi bir parmak izi sensörüne yer vermeyecek.

Kamera kısmında da çift arka kamera beklentisi var. Şu an için yeni akıllı telefonların teknik özellikleri ve tasarım özellikleri konusunda bilgiler ortaya çıkmış değil. Bunlar için bir süre daha beklemek gerekiyor ancak bir kez daha hatırlatalım ki Essential Phone 2 akıllı telefonlarının çıkışı hala kesin değil. Böyle bir akıllı telefon gelmeyebilir.