Android ile adı anılan Andy Rubin tarafından sürpriz bir telefon olarak tanıtılan Essential Phone, bir dönemin en çok konuşulan akıllı telefonu oldu. Telefonun arka kamerası kısmında kullanılan özel tasarım, bunun yanında dünyanın ilk çentikli akıllı telefonu olması gibi detaylar Essential Phone akıllı telefonlarının bir hayli öne çıkmasını sağladı.

Telefonlar tanıtılana kadar Essential Phone ile yeni bir dönemin başlayacağı konusunda sürekli haberler yapılıyordu. Tanıtım sonrasında da bir hayli ses getiren yeni model, ilk çentikli ekran kullanımıyla başarı elde edecek modellerden biri olarak düşünüldü.

Essential Phone Stokları Kapandı

İşler beklendiği gibi gitmedi ve Essential Phone akıllı telefonlarının satışı bir hayli gecikti. Geç satışa çıkmasının yanında Andy Rubin’in beklediği ilgi de gelmedi. İlk çentikli akıllı telefon olması ve bunun yanında işletim sistemi sürümleriyle desteklenmesine rağmen yeni modelin satış rakamları çok düşük bir seviyede kaldı. Yeni akıllı telefonların satışı konusunda istenen seviyelerin elde edilmemesi bir yana yeni seri yavaş yavaş son bulmaya başladı.

Essential Phone satışları bir hayli düşük bir seviyeye geriledi ve hatta durdu. İlgi görmeyen telefonlar ciddi bir şekilde zarar edilmesine neden olduğu için modelin bir seri haline getirilmemesine karar verilmişti. Devam serisine geçilmemesi bir yana, söz konusu akıllı telefonların satışının durdurulacağı konusunda bilgiler paylaşıldı. Telefonların satışının durdurulacağı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda bu yönde açıklamalar yapan Andy Rubin’in açıklamalarının hemen ardından yeni akıllı telefonların üretimi durdu. Şu sıralarda ise söz konusu model için stoklara tamamen son verildi. Kendi sitesine girdiğiniz zaman bile akıllı telefonun satışının olmadığını görüyorsunuz.

Amazon gibi dev e-ticaret sitelerinde de bu modele ulaşmak mümkün değil gibi gözüküyor. Tamamen stokların kapatılmasının ardından bir dönem daha son bulmuş olacak. İlerleyen bir dönemde serinin yeni modelinin gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.