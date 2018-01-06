Essential Phone her zaman olduğu gibi Meltdown ve Spectre zararlıları için Android güvenlik güncellemesini de oldukça hızlı bir şekilde gönderdi. Mobil cihaz Google‘ın piyasaya sürmesinden çok kısa bir süre sonra Ocak Android güvenlik yamasını almaya başladı. Geçen günlerde anlattığımız gibi Ocak ayı hem iOS hem de Android cihazlar için güvenlik anlamında oldukça sıkıntılı geçecek. İki yeni güvenlik sorununa karşı korumalar yapılmaya çalışılıyor Bu ikisine Meltdown ve Spectre deniyor.

Güncellemenin geldiği bildirildiğinde telefonu güncelleme işlemine başlamadan önce bir Wi-Fi ile internete bağlandığınızdan emin olun. Aynı zamanda cihazın pili %100’e kadar şarjda olduğundan da emin olarak güncellemeye başlayın. Yeni güncelleme NMJ88C adıyla olusturuldu. Meltdown ve Spectre kusurlarını çözdüklerini bildiren şirket bakalım ilerleyen günlerde beklenmedik şikayetlerle karşılacak mı? Yoksa gerçekten bu kadar kısa sürede bu açıkları çözen ilk şirket mi oldular? Gelişmeleri heyecanla takip edeceğiz. Siz de anında öğrenmek istiyorsanız site bildirimlerini açık tutmayı unutmayın.