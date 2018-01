Essantial Phone sahibiyseniz ve cihazınız Oreo beta programına kaydedilmişse Oreo beta 3 güncellemesi artık mevcut. Bunu şirketin resmi web sitesinden manuel olarak indirebilir veya OTA’yı bekleyebilirsiniz.

Earlier today we released Oreo Beta 3 over OTA. You can learn more about Oreo Beta and download the release here: https://t.co/oonhRC1b16

— Essential (@essential) January 17, 2018