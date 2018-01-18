Essantial Phone sahibiyseniz ve cihazınız Oreo beta programına kaydedilmişse Oreo beta 3 güncellemesi artık mevcut. Bunu şirketin resmi web sitesinden manuel olarak indirebilir veya OTA’yı bekleyebilirsiniz.

Earlier today we released Oreo Beta 3 over OTA. You can learn more about Oreo Beta and download the release here: https://t.co/oonhRC1b16 — Essential (@essential) January 17, 2018

Güncelleştirmeye dahil olanlara gelince, önceki yapıya kıyasla iki değişiklik yapılmış:

Ocak güvenlik güncellemesi, (Spectre ve Meltdown için düzeltmeler içerir)

ve diğer bazı kararlılık/hata düzeltmeleri yer alıyor.

Güncelleme OPM1.170911.254 yapı sürümü olarak geliyor. Yaklaşık 106MB boyutlarında olduğu resimlerden de anlaşılıyor. Essential Phone Oreo’nun nihai kararlı sürümüne çok yaklaştıklarını söyledi.

Şu an için Oreo beta programına girmenizi tavsiye etmeyiz ancak çok merak ediyorsanız;

Bu güncellemeyi almadan önce gidip resmi siteden Oreo beta programına dahil olmanız gerekecek. Aksi takdirde bu güncellemenin beta programında olmayanlar için henüz bir anlamına yok.