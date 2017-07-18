Essential Phone Raporlara Göre Avrupa ve Japonya Geliyor

Birkaç ay önce, Android kurucu ortağı Andy Rubin, çerçevesiz ekrana sahip olan bir telefon olan Essential Phone‘ı ve arkadaki pogo pinlerine bağlanan modüler aksesuarları tanıttı. TELUS, cihazı Kanada’da satarken, Sprint, ABD’deki cihazın özel operatörü olacağı açıklandı. Ve şimdi, öyle görünüyor ki, dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkeler sonunda akıllı telefonu kendileri için kapma şansı yakalayacak.

Financial Times‘ın yayınladığı bir rapora göre Essential, Avrupa ve Japonya‘da çok beklenen telefonu satışa çıkarmak için çalışıyor. EE gibi İngiliz telefon şirketlerinin, şirketle görüşmeler içinde olduğu ve bu yıl içerisinde satışa sunmayı planladığı bildirildi.

Bu arada, birkaç hafta önce Essential ilk nakliye tarihini kaçırdıktan sonra, şirketin COO (Chief Operating Officer) Niccolo de Masi, telefonun ABD’deki piyasaya sürülmesinin “yakında” olduğunu belirtti. Ne yazık ki, kullanıcıların telefonu ne zaman ellerine alacaklarına dair bir tarih bulunmamakta.

Şimdilik, Essential Phone ile ilgilenen kişiler resmi web sitesinden ön sipariş verebiliyorlar. 360 derece kamera aksesuarı ilave edilerek şu an fazladan 50 $ ödeyerek telefonu 699 dolara sipariş verilebiliniyor.