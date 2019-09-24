Eşsiz Tasarım Geliştirmeleriyle MIUI 11 Tanıtıldı – İşte Özellikler!

Xiaomi, resmi olarak özel Android kullanıcı arayüzü MIUI 11 ‘i resmen tanıttı. Aşağıda, yeni tasarım değişikliklerinin yanı sıra güncellemenin getirdiği tüm yeni işlevler ve özellikler hakkında ayrıntılı bilgi verdik.

2019 yılının iOS 13 ile gelen arayüzden sonra en çok beklenilen arayüzü diyebiliriz. Özellikleri ile birçok kişinin Xiaomi’ye yöneşmesine yardımcı olabilir gibi duruyor.

Tasarım

MIUI 11 ile Xiaomi, genel tasarım dillerine daha modern bir dokunuş uyguluyor. Huawei ve Samsung gibi, Xiaomi de yeni bir yol izleyerek sadece görünüşü değil, genel tasarımda da büyük değişiklikler yaptı. Samsung’un OneUI’si gibi genel kullanım tek ele uygun hale getirildi.

Bu aynı tasarım dili MIUI 11’in hemen hemen her bölümüne uygulanmış ve temiz ve modern bir görünüm elde edilmiştir. MIUI 10’daki karmaşıklık artık yok. Öncekinden çok daha iyi. Akıllı telefon pazarındaki mevcut trend olan çok daha fazla beyaz alan ve koyu renkler var.

MIUI 11 Karanlık Mod Desteği

Karanlık Mod, Android Q’nun önemli bir özelliğidir. Xiaomi’nin uygulaması, tüm sistem uygulamalarının rengini değiştirdiği için Huawei’nin EMUI karanlık moduna çok benziyor. Android Q’nun daha mavi ve gri karanlık modunun aksine gerçek bir siyah karanlık modunu kullanıyor.

Yeni MiLan Pro Yazı Tipi Geliyor

Xiaomi, şirketin hemen hemen her durum için son derece uygun olduğunu iddia ettiği yeni yazı tipini tanıttı. Yeni Milan Pro yazı tipi, tüm kullanıcı arayüzünün genel tasarım trendini takip ediyor.

Ambient Display Desteği

Ambient Display, Xiaomi’nin canlı görüntü özelliği olarak adlandırdığı şey. Xiaomi’nin sürümünün özelleştirilebilirliğe daha fazla odaklandığından, diğer şirketin uygulamasından biraz farklıdır. Kullanıcılar diledikleri şekilde ekranı özelleştirebilme seçeneğine sahiptir.

Bunun da ötesinde, Ambient ekranındaki animasyonlar bile bir bildirim göstergesi olarak işlev görür. Mesajların veya bildirimlerin ne zaman ortaya çıktığını göstermek için değiştirilebilir hatırlatma seçenekleri vardır. Bu özelliklerin en önemlisi değil, ancak MIUI 11’in büyük bir odağını oluşturuyor.

Dinamik Doğal Ses sistemi

Sonunda, Xiaomi tüm alarm seslerini ve bildirim seslerini dinamik olarak güncelledi. Bunun anlamı, üretilen seslerin yer ve zaman gibi değişkenlere bağlı olarak değişebileceğidir. Bir kez daha, özellikle büyük bir özellik değil, ancak kullanıcı deneyimi için kesinlikle güzel bir ek.

Mi Share, daha hızlı dosya aktarımı sağlayacak

Xiaomi’nin Mi Share uygulaması, MIUI 11 cihazlarının, Xiaomi dizüstü bilgisayarlar, Xiaomi akıllı telefonlar, Oppo ve Vivo cihazlar arasında dosyaları sorunsuz ve hızlı bir şekilde aktarmalarına izin veriyor. Çok basit bir arayüze sahiptir. Dosyaları saniyede 82MB taşıma hızına sahiptir. Desteklenen bir cihazınız varsa, kablo transferlerine elveda diyebilirsiniz.

WPS Office Programı Artık Yerleşik Olarak Geliyor

Xiaomi’nin yeni yerleşik belge okuyucusu, WPS Office oldu. Bu önceki programa göre önemli bir yükseltme. PDF’ler, sunum slaytları, excel tabloları ve word belgeleri gibi her türlü ofis belgesini destekler.

Ekran Yansıtma Aracına Merhaba Deyin!

MIUI 11 için yepyeni bir ekran paylaşma aracı var. MIUI 11’in tek dokunuşla ekran görüntüsü alma, video yayını ve oyun yayını gibi tüm tipik kullanımlar için işe yarıyor. Ancak buradaki büyük değişiklikler sunum araçları üzerine oldu. Parmağınızı bir lazer işaretleyici olarak kullanabilir ve doğrudan telefonunuzdan notlar ve notlar alabilirsiniz.

Xiaomi Yazıcı Uygulamasına Sahip Oluyoruz!

Xiaomi’nin yepyeni yazıcı uygulaması çok basittir ve diğer IR uygulamalarına benzer bir konsepti izler. Yazıcınızın markasını seçin ve telefonunuzla eşleştirin. Oradan, cihaz sorunsuz bir şekilde yazdırılmak üzere herhangi bir belgeyi kolayca gönderebilir.

Yepyeni Süper Güç Tasarruf Modu

Yeni Süper Güç Tasarruf Modu, esasen batarya tasarruf modudur ancak maksimum verimlilik sağlar. Nasıl çalıştığıyla ilgili çok fazla ayrıntı verilmedi, ancak bir gün boyunca pilin sadece %5’inin gideceği iddia ediliyor.

Tüm Xiaomi Temalarını indirmek ücretsiz olacak

Sürpriz bir duyuruda, Xiaomi, MIUI 11 ile kullanıcıların artık istedikleri herhangi bir Xiaomi temasını tamamen ücretsiz olarak indirebileceklerini açıkladı.

MIUI 11: Global ve Beta Sürümleri Ne Zaman Yayınlanacak?

Xiaomi, resmi MIUI 11 Global ve Beta’nın bugün erken saatlerde yayınlanmasının yanı sıra hangi cihazların güncelleme alacağını açıkladı. Tüm cihaz 24 Eylül’de iç betalar alırken, global betaları 27 Eylül’de yayına girecek.