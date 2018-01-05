Ethereum Rekor Kırdı! 1 Ethereum 1000 Dolar'ı Gördü!

Ethereum ilk defa birçok ana borsada 1000 dolara ulaştı. Bu tüm zamanların en yükseği ve çok günlük artış sonucudu oldu. Şu anda mevcut olan etherlerin toplam piyasa değeri 100 milyar dolar!

Ve yine de Ethereum aslında sadece bulunan bütün kripto para birimlerinin yüzde 13’ünü temsil ediyor. 2017 kripto para birimleri karşısında büyük bir yıl oldu. Ancak en önemli şey ise piyasa değeri söz konusuysa onlarca milyondan fazla farklı belirtecin olmasıdır.

Aralık ayının ikinci yarısı boyunca 1 ether 700 ila 800 dolar arasında değer buluyordu. Ancak son yedi gün içinde, etherler yüzde 40 oranında artış yaşadı. Bu inanılmaz performansa rağmen, Ripple piyasa değeri ile hala en büyük artışı yaşayan kripto para ünvanını koruyor. Her nasılsa Ripple son 30 gün içinde yüzde 1,300 üzerinde bir artış gösterdi. Bu müthiş yükselişten dolayı Ethereum Ripple‘in gerisinde kalıyor.

Bitcoin ise borsalarda gittikçe baskınlaşıyor. Artık dolaşımdaki tüm kripto para birimlerinin değerinin yüzde 32,5’ini temsil ediyor.