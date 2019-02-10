Europa Universalis IV aynı zamanda EU4 diye kısaltılan strateji oyunun bütün hilelerini öğrenmek ister misiniz? EU4 hileleri en zorlu mücadelede kısmen işinize yarayabilir. Ama öncesinde oyunun hakkında biraz açıklama yapalım.
2013’te yayınlanarak oldukça fazla bir oyuncu kategorisine sahip olan Europa Universalis IV (EU4), son zamanlarda giderek daha popüler hale gelmiştir. Paradox Interactive tarafından geliştirilen oyun, bir nevi eski Age of Empire’ın yükseltilmiş bir versiyonu olan stratejik bir oyundur.
Hem bilgisayara karşı hem de online olarak farklı oyuncularla oynanabilen EU4, eskiden yer alan devletler ile savaşları içerir. Oyundaki herbir karakter gerçekten tanınışmış kişilerden esinlenerek oluşturulmuştur.
Karakterlerin devlet erkamındaki politikalarını öğrenerek, onlara karşı askeri saldırılar ve stratejiler düzenlemeniz amaçlanmıştır. Oyun 1444 – 1821 yılları arasındaki dünya düzenini kapsıyor. EU4 hileleri tarihi yeniden keşfetmenize yardımcı olacak.
İşte En Güncel EU4 Hileleri
Aşağıda yer alan EU4 hileleri konsol aracılığıyla çalışmaktadır. Konsolu indirmek için Tab tuşunun üstündeki noktalı é ye basmanız yeterlidir.
|Eyaleti belirtilen kimlik numarası ile ait olduğu ülkenin merkezi yapar.
|add_core [<Eyalet ID>]
|Eyalete belirtilen yerlileri ekler. 1 yazdığınızda otomatik olarak 100 insan ekler.
|add_natives [<Eyalet ID>] [<Sayı>]
|Bir ülkenin başka bir ülke hakkındaki görüşünü 100’e kadar iyileştirir.
|add_opinion [<Ülke Etiketi>]
|Belirtilen etiketle ülkeye 100 Papalık Etkisi ekleyecek.
|add_pi [<Ülke Etiketi>]
|Belirtilen etikete sahip ülkeye %10 patrik otoritesi ekler.
|add_pa [<Ülke Etiketi>]
|Kutsal Roma İmparatorluğu’nun reform düzeyine katılmak için kullanılabilir.
|add_reformlevel [<Sayı>]
|Bu komut ilgi alanınıza bir ülke ekler.
|add_interest [<Ülke Etiketi>]
|Belirtilen ülke etiketine belirtilen miktardaki kararlılığı ekleyecektir.
|stability
|Bu komut, belirtilen ülkeye bir sömürgeci ekler. NOT: Ülke zaten en az bir sömürgeciye sahipse, bu komut mevcut sömürgeci istatistiklerini / değerlerini sıfırlayabilir.
|add_colonist [<Ülke Etiketi>]
|Bu komut, ülkenize bir varis ekler. Eğer zaten bir varis varsa, bu emir varisi yeni bir varis ile değiştirecektir.
|add_heir [<Hedef Ülke Etiketi>]
|Belirtilen ülke etiketine sahip ülkeye bir misyoner ekler.
|add_missionary [<Ülke Etiketi>]
|Belirtilen etikete sahip ülkeye diplomatik birisini ekler.
|add_diplo
|Ülkeye daha fazla insan ekler
|morehumans [sayı]
|Müslüman ülkelere daha çok dindar ekler
|piety
|Belirtilen nüfus kadar eyalete nüfus ekler. Bu komutun yalnızca bir koloninin parçası olan eyaletlerde çalışır unutmayın.
|population [<Eyalet ID>] [<Sayı>]
|Daha fazla saygınlık kazandırır
|prestige
|Belirli bir fikir aşılamak için kullanılabilir
|add_idea_group [<fikir grup sayısı>]
|Belirtilen ülkeye bir fikir grubu ekler.
|power [<stability/tech_table_key/idea_key>]
|Ülkeyi kendi ülkeniz veya belirtilen bir ülke için belirtilen etiketle ekleyecektir.
|annex [<Hedef Ülke Etiketi>]
|Bu komut bir ülkenin diğerine entegrasyon sürecini başlatır. Belirtilen iki ülke zaten bütünleşiyorsa, bu komut bütünleştirme işlemini anında tamamlayacaktır.
|integrate [<Hedef Ülke Etiketi>]
|Belirli bir eyaletin denetleyicisini belirtilen ülke etiketine ayarlar atar.
|controll [<Eyalet ID>]
|Oyun haritasının modunu belirtilen harita moduna getirecektir.
|mapmode [Mapmode type (int)]
|Bu komut belirtilen bir eyalet sahibini belirtilen ülkeyle değiştirir. Ülke etiketi belirtilmezse, o anda fethedilen bölgenin sahibi olur.
|own [<Eyalet ID>]
|Oyun müziğini değiştirir
|nextsong
|Konsolu sıfırlar
|clear
|Oyunu kaydeder
|savegame
|Belirtilen ülkenin başkentini keşfeder
|discover [<Hedef Ülke Etiketi>]
|Bir şaka komutu – şaka cevabını ‘Sizin için yardım yok’ olarak konsoluna yazdırır.
|helphelp
|Yapay zeka oyununu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
|selflearningai
|Belirtilen etkinliği çalıştırır. Bir ülke etiketi belirtilirse, o ülke içinde yürütülür.
|event [etkinlik id] [<Hedef Ülke Etiketi>]
|Bu komut, belirtilen insan gücü miktarını belirtilen ülke etiketine ekler. İnsan gücü miktarı girilen rakamın 1000 katıdır (örneğin, 2 yazıldığında 2000 insan gücü ekler).
|manpower (Sayı)
|Daha fazla para kazandırır.
|Cash (sayı)
|Savaş sırasında sisi kapatır
|fow off
|Savaş sırasında sisi açar
|fow on
|Bu bir hata ayıklama komutudur. Geçerli olayları kontrol eder.
|poll
|Bu komut, belirtilen etikete sahip eyalete belirtilen miktarda idari güç ekler. İdari gücü kaldırmak için negatif bir miktar belirtin.
|adm [<Sayı> OPTIONAL]
|Diplomatik gücü artırır
|dip [<sayı> OPTIONAL]
|Askeri gücü artırır
|mil [<sayı> OPTIONAL]
|Bütün gücü yükseltir.
|powerpoints [<sayı> OPTIONAL]
|Belirtilen ülkeye maksimum savaş puanı kazandırır
|winwars
|Nudge araçlarını gösterir
|nudge
|Savaş seslerini artırır yada azaltır
|combatsound
|İmparatorluk otoritesini güçlendirir.
|imperial_authority [değer]
|Listedeki ilk kardinali öldürür.
|kill_cardinal
|Belirtilen etiketteki varisi öldürür. örn: kill_heir 51
|kill_heir [<Hedef Ülke Etiketi>]
|Belirtilen etiketteki yöneticiyi öldürür. Örn: kill 51
|die(kill) [<Hedef Ülke Etiketi>]
|Bu komut oyun istemcisinin senkronizasyondan çıkmasına (OOS) neden olur. Hata ayıklama / geliştirme amacıyla kullanılır, oyuncular için önerilmez.
|oos
|Bu bir hata ayıklama komutudur. Bu, game.log dosyasına fiyat bilgilerini yazdıracaktır.
|prices
|Belirtilen komutun kullanımını gösterir
|help [hile ismi]
|Kullanılan belleği yazdırır.
|memory
|Bu bir hata ayıklama komutudur. Bu komutun çalıştırılması, game.log dosyasına (konsolun değil) dengeleri ile ilgili bilgileri yazdıracaktır.
|balance
|Bu komut oyunun GUI’sini (HUD elemanları) yeniden yükler.
|reloadinterface
|Bu komut belirtilen dosyayı yeniden yükler. Bir lua veya GUi dosyasında değişiklik yaptıysanız, bu komut, dosyayı yeniden yükleyebilir ve oyununuzu yeniden başlatmanıza gerek kalmadan değişiklikleri uygulayabilir.
|reload [VAR]
|Belirtilen ülkenin casusunu ortadan kaldırır
|remove_cb [<casus belli tag>] [<Hedef Ülke Etiketi>]
|Ülke merkezini değiştirir.
|remove_core [<Eyalet ID>]
|Bu komut bir ülkeyi ülkenizin çıkarlarından kaldırır.
|remove_interest [<Ülke Etiketi>]
|Ülkenizin dini için bir İnanç Savunucusu varsa, bu komut başlığı kaldıracaktır.
|remove_defender_faith
|Oyun skorunu yazdırır.
|score
|Belirtilen ülkenin liderinin meşruiyetini değiştirmek için kullanılabilir.
|legitimacy [<Sayı>]
|Ülkenizin sprite seviyesini belirler.
|spritelevel [<Sprite level>]
|Belirli bir eyalet içindeki bir misyonerin ilerlemesini ilerletmek için kullanılabilir.
|setmissionaryprogress [<Eyalet ID>] [<sayı>]
|Kardinalin oylarını, adının ipucunda gösterir.
|papvotes
|IP adresinizi gösterir
|IP
|Eyalet içinde belirtilen kimliği olan bir korsan başlatır.
|pirate [<Eyalet ID>]
|Eyalet içinde belirtilen kimlik numarası ile bir isyan başlatır.
|revolt [<Eyalet ID>]
|Ülke etiketini değiştirir.
|tag [<Ülke Etiketi>]
|Bu komut gözlem modunu etkinleştirir – yani AI oyunun kontrolünü tamamen elinde tutacaktır ve artık bir ülkeyi kontrol edemezsiniz.
|observe(spectator)
|Bu bir hata ayıklama komutudur – belirli bir görevi sınar.
|testmission [<Görev İsmi>]
|Bu bir hata ayıklama komutudur – belirli bir olayı (ve karakteri) sınar.
|testevent [<Etkinlik ID>] [<Karekter ID>]
|Bu komut, ayrıntılı AI bilgilerinin görünürlüğünü etkinleştirir ve devre dışı bırakır (değiştirir).
|aiview
|Tüm mesajların açılır penceresini değiştirir
|msg
|Bu komut, ekranda çizilen çarpışma kutusu hata ayıklama bilgisini etkinleştirir ve devre dışı bırakır.
|collision(debug_collision)
|Tam ekran yapar
|fullscreen
|Bu komut, arazinin tanınmasını engeller (geçiş yapar). Arazi tanımayan, haritanın bilinmeyen bölümlerinin gizlenmesidir.
|ti(debug_ti)