Europa Universalis IV aynı zamanda EU4 diye kısaltılan strateji oyunun bütün hilelerini öğrenmek ister misiniz? EU4 hileleri en zorlu mücadelede kısmen işinize yarayabilir. Ama öncesinde oyunun hakkında biraz açıklama yapalım.

2013’te yayınlanarak oldukça fazla bir oyuncu kategorisine sahip olan Europa Universalis IV (EU4), son zamanlarda giderek daha popüler hale gelmiştir. Paradox Interactive tarafından geliştirilen oyun, bir nevi eski Age of Empire’ın yükseltilmiş bir versiyonu olan stratejik bir oyundur.

Hem bilgisayara karşı hem de online olarak farklı oyuncularla oynanabilen EU4, eskiden yer alan devletler ile savaşları içerir. Oyundaki herbir karakter gerçekten tanınışmış kişilerden esinlenerek oluşturulmuştur.

Karakterlerin devlet erkamındaki politikalarını öğrenerek, onlara karşı askeri saldırılar ve stratejiler düzenlemeniz amaçlanmıştır. Oyun 1444 – 1821 yılları arasındaki dünya düzenini kapsıyor. EU4 hileleri tarihi yeniden keşfetmenize yardımcı olacak.

İşte En Güncel EU4 Hileleri

Aşağıda yer alan EU4 hileleri konsol aracılığıyla çalışmaktadır. Konsolu indirmek için Tab tuşunun üstündeki noktalı é ye basmanız yeterlidir.