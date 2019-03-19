Evernote Notlarınızı Dışarı Nasıl Aktarırsınız?

Telefonunuzda ya da tabletinizde aldığınız notlarınızı nasıl dışa aktarırsınız? Özellikle Evernote gibi ünlü not programlarından dışarı aktarmak biraz sıkıntılı olabiliyor. İşte bu yüzden, sizin için küçük bir rehber oluşturduk.

Evernote uzun zamandır not almak, belgeleri takip etmek, projeleri organize etmek ve genellikle daha sonra bulmak isteyebileceğiniz her şeyi koyabileceğiniz bir yer olmuştur. Bununla birlikte, son birkaç yılda, Evernote’un ünü, yaşlanan bir arayüz, artan ücretler, bir dizi işten çıkarılma ve yeni bir CEO nedeniyle sürekli sorunlar ile karşılaştı.

Durum bu olunca, açıkta her zaman bir B planının olması oldukça iyi olur. Neyse ki, Microsoft OneNote, Zoho Notebook, Simplenote ve Google Keep gibi düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve diğer şeylerinizi saklamanız için uygun birçok uygulama var.

Evernote Verilerinizi Nasıl Dışa Aktatırırsınız?

Evernote, notlarınızı ayrı ayrı bölmenize olanak sağlar. Verilerinizi dışa aktarırken, her not Evernote’un .enex biçiminde ayrı bir dosya uzantasına sahip.

İsterseniz bir HTML dosyası biçiminde de dışa aktarabilirsiniz. Verileri yalnızca PC’ler veya Mac’ler için Evernote yerel uygulamasını kullanarak dışa aktarabilirsiniz; çevrimiçi sürümden yapamazsınız. Genel olarak Mac ve Windows cihazlar için durum birbirine oldukça benzer bir yapıdadır.

Evernote’un solundaki menüden Not Defteri’ne tıklayın veya üst menüden Görünüm> Not Defteri’ni seçin. Bu, ana penceredeki tüm Evernote not defterlerinin bir listesini verecektir.

Dışa aktarmak istediğiniz notları seçin. (Tüm Evernote dosyanızı dışa aktarmak istiyorsanız, hepsini seçin.)

Seçilen notların üzerinde sağ tıklayın ve “Notları Dışarı Aktar “ı seçin. Ayrıca, üst menüye gidebilir ve Dosya> Notları Dışarı Aktar seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Açılan pencerede, dışa aktaracağanız dosyanıza vermek istediğiniz adı yazın ve kaydetmek istediğiniz klasörü seçin. İlişkili etiketleri dışa aktarmak isteyip istemediğinize de karar verebilirsiniz (herhangi bir şekilde kullanılmışsa). Kaydet’e tıklayın.

Şimdi verilerinizi aldınız, nereye koymak istiyorsunuz? Verilerinizi rasgele bir yere taşımadan önce, en kolay yolunu bulmak için en iyi bilinen Evernote alternatiflerinden olan Microsoft OneNote, Zoho Notebook, Simplenote ve Google Keep gibi uygulamaları göz önüne alabilirsiniz.

Yukarıdaki alternatiflerden herhangi birine giriş yapın ve İçeri Aktar seçeneğine tıklayın. Dışa aktardığınız .enex uzantılı dosyayı seçip yeni not defterinizde kullanabilirsiniz.