Evlere Teslimat Yapan Robot Camello İle Tanışın!

Singapur merkezli bir teknoloji firması, robot kullanımında dünya çapında devam eden dönüşümün net bir göstergesi olarak, şehrin bir bölümünde yiyeceklerin eve teslimatı için robotları yerleştirmek üzere bir pilot program başlattı.

OTSAW Digital, Camello dağıtım robotları olarak adlandırılan iki robot üretti ve bunları, 700 hanede bulunan market malzemelerinin birleşik kapsama alanıyla pilot çalışma için konuşlandırdı. Bir yıllık pilot çalışma, belirli dönemlerde temel ihtiyaçların taleplerindeki artışı karşılamaya yönelik olası bir çözüm olarak kavramsallaştırıldı.

Robotlara, bir uygulama aracılığıyla yiyeceklerini önceden sipariş eden kullanıcılara teslimat seansları sırasında tamamen dezenfekte olmalarını sağlayan çeşitli araçlar ve teknolojiler takıldı. Kullanıcı, her ikisi de Camello adlı robotlar yakınlarına yaklaştığında bilgilendiriliyor ve mallar önceden tanımlanmış bir toplama noktasından alınıyor.

Robotlar 20 kg’a kadar yük taşıyabiliyor, hafta içi ve cumartesi günleri çalışabiliyor ve bölge sakinleri için bir gösteri haline geldiğini de söyleyebiliriz. OTSAW Digital CEO’su Ling Ting Ming tarafından yapılan açıklamada, robotlar her yolculuktan sonra kendilerini dezenfekte etmek için ultraviyole ışık kullanıyor.