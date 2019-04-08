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Excalibur G900 Özellikleri

By Selin Polat

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Excalibur g900

8. Nesil Intel Core i7 8750H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 2080 MaxQ 8GB GDDR6 256 Bit ekran kartı ile Excalibur G900 kod adlı oyun bilgisayarını tanıtıldı.

Excalibur G900 144Hz Yenileme hızına ve 5Ms yenileme süresine sahip 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran kullanan oyun bilgisayarı Intel HM370 Chipset’i kullanıyor.

Excalibur G900 6 Çekirdeklik üst seviye bir işlemciye sahip. İşlemci olarak 8. Nesil Intel® Core™ i7 8750H kullanılmış. 2.20 GHz’den 4.10 GHz’e kadar hız desteği bulunuyor.

excalibur-g900-islemci

Oldukça güçlü donanım yapısına sahip Excalibur G900’ü öne çıkaran ise içerisindeki NVIDIA GeForce RTX 2080 ekran kartı. Takip edenler bilir Nvidia RTX serisi ile ray tracing diye adlandırdıkları bir teknolojiye geçiş yaptılar. Bu da bir çok oyunda 6 katına kadar performans artışı sağlayabiliyor.

excalibur-g900-islemci-1

Kısaca RTX’ten bahsedecek olursak; bu teknik oyunlardaki ışık efektlerini gerçeğe en yakın şekilde üretebilen bir algoritma. Işık efektleri hissedilmese de oyunlarda anlık fps düşüşlerine sebep verebiliyor. Örneğin Battlefield oynarken bir bomba patladığında yada bir uçak havada yanarken ekran kartı içeride bu ışıkları işlemeye çalışıyor. Bu işlemin adına render diyoruz.

excalibur-g900-isin izleme

Yeni RTX kartlarda ise render işini ayrı bir algoritma yapıyor ve kartı render ile ekstra yormuyor. Bu da oyunlarda bize fps olarak geri dönüyor. NVIDIA GeForce RTX 2080’in 8GB’lik VRAM’i ile şu an piyasadaki her oyunu yüksek çözünülükle rahat rahat oynayabilirsiniz.

excalibur g900 progralabilen golgeleme

Bununla beraber Excalibur G900’ün ekranının 144Hz yenileme hızına sahip olması oyunculara eşsiz bir performans sağlıyor. Ekran kartının gücüyle beraber harika bir akıcılık kazanmış oluyoruz 144Hz ekranımızda.

excalibur g900 144 hz

RAM tarafında ise seçenekler kullanıcıya bırakılıyor. 8 GB DDR4 2666Mhz’den 32GB DDR4 2666Mhz’ye kadar yükseltebiliyorsunuz.

Excalibur tasarim

Tasarıma gelecek olursak alışılmış oyun bilgisayarı tasarımlarının dışında bir ekrana ve kasaya sahip. 4.7mm inceliğe sahip ekran çerçevesi ve sade kasa tasarımı ile dikkat çekiyor. Oyuncular için öncelik olarak donanım ön planda olsada bazılarımız için laptop’un tasarımıda seçerken önemli bir etken olabiliyor.excalibur-g900-pubg

 

Oyun bilgisayarlarının vazgeçilmesi RGB klavye ise 65.026 renk ve 6 farklı mod ile bu modelde mevcut. Hatta klavyeyi 3 farklı bölgeye bölerek bambaşka ve farklı renkler ile kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

Excalibur tasarim-1

Hem yüksek performans hem de şık bir oyun bilgisayarı arıyorsanız Excalibur G900 sizi oldukça tatmin edecektir.

excalibur g900 isiklandirma

KaynakCasper.com.tr
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