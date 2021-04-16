Excalibur PUBG Arena Turnuvası Başlıyor

Oyun dünyasının en gözde oyunlarından olan PUBG, Excalibur ile oyun severlerle buluşuyor. 24 Nisan-9 Mayıs arasında gerçekleşecek olan Excalibur PUBG Arena, tüm PUBG tutkunlarını bir araya getiriyor.

Global arenanın en popüler oyunlarını oynayan amatör ve profesyonel oyun severleri bir araya getiren Excalibur şimdi de Excalibur PUBG Arena’yı gerçekleştiriyor. Bu arenada mücadele edecek oyuncuları birçok ödül bekliyor.

Arenaya Katıl, Kazanmaya Başla!

Excalibur sponsorluğunda, tüm oyuncuların katılabileceği turnuvanın kayıtları 16 – 22 Nisan arasında alınacak. 24 Nisan 2021’de başlayacak olan turnuvada, oyuncular 2 hafta sonu boyunca Cumartesi ve Pazar günleri rekabet edecek. Her grup elemesinden en iyi 2 takım final aşamasına kalacak olup, büyük finalde oynamaya hak kazanacak.

Açık elemelerden büyük finale çıkmaya hak kazanan takımlar Türkiye’nin en iyileriyle 20.000 TL ödül havuzlu turnuvaya katılamaya hak kazanacaklar. 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Digital Athletics, Fastpay Wildcats, Karagümrük Espor, Kumiho, XFlow ve Other Side takımlarının davetli olduğu final 9 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Yağız Efe “10000days” Vardarbaş ve Berkay “Vicrains” Yılmazbayhan’ ın sunacağı büyük finalde katılımcıları ve izleyicileri birçok sürpriz bekliyor.

Birinci takımın 12 bin, 2. takımın 6 bin, 3. takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvaya kayıtlar 16 Nisan’da başlayacak. Turnuvaya son başvuru tarihi 22 Nisan. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılmak için https://www.casper.com.tr/excaliburclan/pubg-arena/ adresini ziyaret edebilir, PUBG arenadaki büyük rekabete siz de katılabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2021 23:59

22 Nisan 2021 23:59 Açık Eleme: 24 Nisan 2021

24 Nisan 2021 FINAL: 9 Mayıs 2021 13:00