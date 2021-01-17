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Exxen Üyeliği Nasıl İptal Edilir?

Selin Polat

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Exxen Üyeliği Nasıl İptal Edilir?

Uzun süredir gündemden düşmeyen ve 2021 yılı itibariyle Acun Medya tarafından yayına sürülen Exxen platformu, henüz ilk gününden itibaren yüzbinlerce üyeye ulaşmayı başardı.

Türkiye’nin önde gelen program ve kişileriyle anlaşan Exxen, bu anlaşmalar neticesinde ilk yayınlarına başladı ve ilerleyen dönemlerde de içerik artışına gitmeyi planlamakta. Kullanıcılar da aylık 9,90 TL’ye standart üyelik, aylık 19,90 TL’ye de profesyonel üyelik alabilirler.

Standart üyelik paketlerinde kullanıcılar karşısına reklam çıkabiliyorken, profesyonel üyelik alan kullanıcılara ise hiçbir şekilde reklam vs gözükmez. Ve profesyonel Exxen üyeliğinin bir diğer özelliği de izlenen içeriklerin telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlara indirilebiliyor oluşudur.

Kullanıcılar, ilk deneyimleri itibariyle Exxen platformunu her ne kadar beğenmiş olsalar da bazı kullanıcılar Exxen üyeliklerini iptal ettirmek isteyebilmekte. Peki, Exxen üyeliği nasıl iptal edilir?

Kullanıcıları için ilk olarak 7 günlük deneme süreci belirleyen ve o süre içerisinde hiçbir ücret almayan Exxen, yine kullanıcıları için her türlü teknik desteği de sağlamaktadır. Exxen üyeliğini iptal etmek için en kolay yöntem olarak, Exxen Canlı Sohbet ile iletişime geçebilir ve üyelik iptal talebinde bulunabilirsiniz. İlgili kişiler sizi yönlendirecek veya Exxen üyelik iptal etme işlemini bizzat gerçekleştirecektir.

Adım adım Exxen üyeliği iptal işlemi için sırasıyla;

Exxen ana sayfasının sağ üst kısmında yer alan profil resmi veya kullanıcı adına tıklayın. Tıkladıktan sonra Hesap ve Ayarlar kısmına erişeceksiniz. Ve burada, karşınıza çıkacak olan “Üyeliğimi İptal Et” seçeneğine tıklamanız gerekir.

Bu adımdan sonra sistem tarafından yönlendirilmiş olduğunuz adrese gitmek için şifrenizi girin. Daha sonra size sorulan; “Profilinizi sildiğinizde profile ait tüm listeler ve izlenme geçmişi de silinecektir. Devam etmek ve bu profili silmek istediğinizden emin misiniz?” Sorusunu “evet” olarak yanıtlayın. Ve böylelikle, Exxen üyelik iptali işleminiz de başarıyla gerçekleştirilmiş olacaktır.

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