Exynos 2200 Hem Mobile Hem de Bilgisayara Geliyor!

Geçtiğimiz haftalarda Samsung‘un, yeni AMD grafik birimleriyle donatılmış Exynos 2200 yonga seti üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda bu yeni yonganın hem akıllı telefonlara hem de Windows bilgisayarlara geleceği söyleniyordu. Bugün ise ortaya bu söylentiyi doğrulayan bir bilgi ortaya çıktı. Şirketin yeni yongasını her iki platforma da getireceği tahmin ediliyor.

Çipler benzer bir mimariye sahip olsa da her ikisi de platformlarınının faktörlerine göre ayarlanmış bir şekilde çalışacak. @TheGalox_ ise yeni çipin grafik testlerinde Exynos 2100‘den daha hızlı ve Apple A14‘ünden daha büyük bir performans gösterdiğini açıkladı.

Exynos 2200, dizüstü bilgisayarlarda akıllı telefonlar kadar yüksek bir performans göstermeyebilir. Çünkü bilgisayarlarda kullanılacak olan Exynos 2200 daha büyük bir tasarıma sahip olacağı için, iyi bir soğutmadan faydalanması gerekecek. Ancak yine de bazı kaynaklarda Exynos 2200‘ün dizüstü bilgisayarlarda mobilde olduğundan %20 daha hızlı olacağı bildiriliyor.

Mobil alanda ise Exynos 2200, Apple‘ın A14‘üne karşı şekillenmeye devam ediyor. Exynos 2200, A14’ü grafik işlemci hızı bakımında ikeye katlayabilir durumda gözüküyor. Samsung‘un bu yeni yongasını ne zaman sunacağı resmi olarak şuan bilinmiyor.