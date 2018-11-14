Akıllı telefonlarda kullanılan işlemciler için çok fazla seçenek yok. Bu alanda birkaç iddialı marka var. Bunlardan birisi de Samsung. En az Qualcomm işlemcileri kadar çok konuşulan Samsung mobil işlemcilerine sürekli yenileri de eklenmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy S10 akıllı telefonlarında kullanılacak olan işlemcilerin hazırlandığını duymuştuk. Yeni akıllı telefonların içerisinde yer alacak olan işlemcilerin Exynos 9820 serisi olması bekleniyordu.

Beklendiği gibi de oldu ve kısa süre önce yeni amiral gemisi Exynos 9820 işlemcileri tanıtıldı. Galaxy S10 içerisinde yer alması beklenen işlemcilerin özelliklerinden söz edelim.

Exynos 9820 Nasıl Özelliklerle Geliyor?

Apple’ın A12 serisine ve Kirin 980 işlemcilerine karşı piyasaya sürülecek olan Exynos 9820 işlemci modellerinde oldukça başarılı bir sisteme yer verildiği görülüyor. Eski seriye göre %50 oranda daha başarılı bir işlemci olduğu belirtilen yeni serinin, 8 nm üretim sürecinin bir ürünü olduğunu ekleyelim.

8 nm Low Lower Plus FinFet teknolojisiyle üretilen yeni nesil işlemciler, eski serilere göre %10 oranında daha az enerji tüketmesiyle biliniyor. Genel verimlilik konusunda ise %40 oranında daha başarılı bir işlemciden söz ediliyor. Exynos 9810 modeliyle karşılaştırıldığı zaman performans kısmında ise %50 oranında daha başarılı bir serinin sunulduğu açıklandı.

Toplamda 6 çekirdekli olan seride 2 adet ARM Cortex A76 performans çekirdekleri sunuyor ve bu serilere 4 adet Cortex A55 serisi çekirdekler eşlik ediyor. Bunun dışında yeni işlemcide dikkat çekenn bir başka bölümün ise Neural Processing bölümü olduğunu ekleyelim. Yapay zekayı öne çıkaracak olan bölüm, eski seride yer alan sistemlere göre tam olarak 7 kat daha performanslı. Yapay zeka işlemleri için 7 kat daha hızlı çalışacak olan işlemcilerin, kamera konusunda da başarılı bir sistem sunduğu görülüyor.

5 kameraya kadar destek sunan Exynos 9820, 8K çözünürlük değerinde çekimi de desteklemekte. 4K videolar için 150 fps değerinde video desteğini de sunacak olan işlemcilerin, enerji konusunda çok daha başarılı bir seri olduğunu söyleyebiliriz.

Modem kısmında ise Cat 20 desteğinin sunulacağını ekleyelim. İnternet hızlarıyla öne çıkacak olan LTE modemlerin Advanced Pro teknolojisi öne çıkıyor. İndirme hızında ise tam olarak 2 Gbps değerine kadar çıkış yapılabiliyor.

Grafik Birimi

Grafik birimi kısmında da yeni nesle geçiş yapıldığını söylemek yanlış olmaz. Mali G76 GPU kullanan seri, %40 oranında daha iyi verimlilik sunuyor ve 2 kat daha yüksek performans değerleri sunuyor.

Tüm bu özelliklerle beraber yeni işlemcilerin kullanılacağı ilk serinin Galaxy S10 serisi olduğunu göreceğiz. Telefonlarda performans farkının tam olarak nasıl olduğunu daha net göreceğiz.