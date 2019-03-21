Face ID nedir? İkinci bir yüz nasıl eklenir? Yeni ipucumuz detaylı bir şekilde bunu gösterecek. İlk olarak temel sorumuza cevap verelim, Face ID nedir?

Face ID, 30.000 adet kızılötesi ışını yüze yansıtarak yüzünüzün tanımlanmasını sağlayan ve derinlik bilgilerini toplayan 3D yüz tanıma teknolojisidir. Başlangıçta, insanlar bu yeni teknolojiye yönelik çeşitli ön yargıları vardı.

Ancak, zaman içinde eski nesil Touch ID’den farklı olarak bu gelişmiş özelliğe adapte oldular. iOS 12 güncellemesiyle birlikte Apple, Face ID kurulumuna alternatif bir yüz ekleme seçeneğini de dahil etti.

Bu sayede telefonunuzu başkasına emanet edebileceksiniz. Kısacası başka bir güvenilir tanıdık veya aile üyesine erişim izni vermek istiyorsanız, yeni güncelleme ile gelen bu özellik yardımcı olacaktır.

Face ID İkinci Yüz Ekleme

Ön Hazırlık

Öncelikle Truedepth kamera kurulumunun bulunduğu çentik alanını temizleyin. Ayrıca, daha iyi algılama için iyi aydınlatılmış bir alanda kurulumu yapmaya çalışın. Söylemeye gerek yok ama hatırlatmakta fayda var; herhangi bir şapka, renk tonu veya aksesuardan kaçının.

Face ID’ye İkinci Yüz Nasıl Eklenir?

Ön hazırlık işlemi tamamsa, artık ikincil bir yüz oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1- iOS 12’deki Ayarlar uygulamasına gidin.

2- Aşağı kaydırın.Face ID ve Parola’ya tıklayın.

3-Burada şifre istenecek, doğrulamak için şifrenizi girin.

4- Şimdi, “Alternatif Bir Görünüm Ayarla” ya dokunun.

5- Daha sonra, standart Yüz Kimliği kurulum prosedürü başlayacaktır. Artık sıra ikinci kişide

6- Şimdi de Face ID Ayarla öğesine dokunun ve yüzünüzü cihazın önüne yerleştirin ve Başlayın.

6- Düz bir konumda telefonun üst kısmındaki TrueDepth kameraya bakın ve yüzünüzü ekranda açılan çerçevenin içine odaklayın. Apple’ın önerdiği şekilde yaklaşık 25–50 santimetre arasında optimum bir mesafe bırakın.



7- İşlemi tamamlayın.

8- Tarama işlemi tamamlandıktan sonra Devam’ı tıklayın.

9- Yüz Kimliği ayarları tamamlandığında, Bitti’ye dokunun.

Tabi ki bu durumda doğrudan güvenebileceğiniz kimselerin olmasın dikkat etmeniz gerekir. Çünkü bazı uygulamalar Face ID ile ödeme işlemi yaptığı için üst düzey güvenilir gerektirir.