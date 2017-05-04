FaceApp Nedir? FaceApp Nasıl Kullanılır?

Sosyal Medya özet akışlarınızda bir dizi garip fotoğrafta FaceApp adının göründüğünü farketmiş olabilirsiniz. Bu, bir düğmeye basarak görünümünü tamamen değiştirebilen yeni bir uygulama.

FaceApp, cinsiyetini değiştirerek, gülümsemelerini artırarak veya yaşlanmayı kaldırarak kendinize, arkadaşlarınıza ve ailenize gerçekçi fotoğraflar oluşturabilir.

En iyi ihtimal ücretsiz, ancak bazı özellikler bir ödeme duvarının arkasına kilitlendiğinden, FaceApp ile ücretsiz olarak yapmak istediğiniz her şeyi yapmanız mümkün olmayabilir. FaceApp’ı nasıl indireceğiniz ve nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

FaceApp nasıl indirilir?

Hem Android‘de hem de iOS‘ta FaceApp’ı bulabileceksiniz – doğrudan Apple App Store‘dan veya Google Play Store‘dan indirebilirsiniz.

Tıpkı diğer herhangi bir uygulama gibi indirin. Uygulamayı indirmek için şifrenizi girmeniz veya parmak izinizi kaydettirmeniz gerekebilir.

FaceApp nasıl kullanılır?

FaceApp arayüzü kullanımı kolaydır ve uygulamanın kamerasında çekilmiş iki yeni selfie fotoğrafı veya daha önce telefonunuzda bulunan eski fotoğraflarınızı düzenlemenizi sağlar.

FaceApps ana ekranından yapmak kolaydır. Ekranın altındaki ‘Tüm Fotoğraflar’a basarak veya fotoğraf makinesinin içinde fotoğraf çekmek için yüzünüzü çizerek bir fotoğraf seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz görüntü Orijinal olarak adlandırılan bir filtreyle başlayacak, ancak sağa kaydırırsanız, Gülümseme, Gülümseme 2, Kıvılcım, Eski, Genç, Kadın ve Erkek gibi seçenekleriniz olacak.

Spark, cildinizin tonunu düzeltirken, her iki Gülümseme seçeneği ağzınızı açar ve bazı dişler içerir. Size daha erkeksi veya dişi özellik kazandırmak için erkek ve dişi seçenekler de var.

En ilginç seçenekler yaşlı ve genç olsa da ya size kırışıklar sağlayacak veya sizi bir çocuk gibi gösterecektir.

Sola kaydırırsanız, fotoğraflarınıza GIF’ler ve kolajlar oluşturma seçenekleri de bulacaksınız; böylece paylaşılabilir bir fotoğrafta birden fazla düzenlenmiş fotoğrafı gösterebilirsiniz.

FaceApp fotoğraflarını paylaşma

Başyapıtınızı oluşturduktan sonra, paylaşım simgeleri resim altında görünecektir. En alttaki aşağıya bakan ok, Instagram’a, Facebook’a ve Twitter’a mesaj gönderebileceğiniz seçenekler varken resmi indirmenizi sağlayacaktır.

WhatsApp ve mesajlaşma platformları gibi diğer uygulamalarda da paylaşma seçeneği vardır.

Ne için ödeme yapmak zorundayım?

FaceApp için ücretli bir seçenek var, ancak uygulamanın ücretsiz sürümü üzerinde pek çok özellik sunmuyor.

FaceApp’ı reklamsız olarak, 3,99 £ / 3,99 ABD doları / 13,99 TL harcayarak kullanabileceksiniz. Aynı zamanda bir fotoğraf içindeki yüzleri seçmenize ve görüntülerin altındaki filigranı kaldırmanıza izin verir.

Ödemek için, uygulamanın Ayarlar bölümüne girip satın al düğmesine basmak yeterli. Uygulama daha sonra, satın alma işleminizi bitirmenize yardımcı olması için sizi Google Play Store‘a veya App Store‘a yönlendirir.