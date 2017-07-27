Facebook 15inç Dokunmatik Ekranlı Akıllı Hoparlör Geliştiriyor

Dijital akıllı hoparlörler son zamanlarda büyük potansiyele sahip olan tüketici elektroniği haline gelmiş gibi görünüyor. Geçen ay Apple, Siri tarafından güçlendirilmiş HomePod‘u açıkladı; Google geçtiğimiz sonbaharda Ev hoparlörünü piyasaya sundu ve Amazon da Echo‘nun devamı konusunda çalışıyor. Harman Kardon sonbaharda bir süre Cortana destekli üretilen Evoke‘u tanıtacak ve Samsung‘un Bixby destekli bir cihaz üzerinde çalıştığı bildirildi. Alibaba, birkaç hafta önce 73 $ ‘lık Tmall Genie‘yi açıkladı.

Tedarik zincirindeki kaynaklara göre Facebook da ses tanımadan çok görsel fonksiyonlara odaklanacak akıllı bir hoparlör çıkarmayı planlıyor. Ayrıca cihazın 15 inç dokunmatik ekrana sahip olacağı bildirildi.

Hoparlörün Facebook’un Building 8 bölümü tarafından tasarlandığı ve Pegatron tarafından üretileceği söyleniyor. LG Display, In-Cell teknolojisi kullanan dokunmatik paneli tedarik ederken, şasesi bir magnezyum alüminyum alaşımı ile yapılacak. Cihazın, Çin’deki fabrikalarda halihazırda küçük hacimli pilot üretimine başladı ve 2018 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması planlanıyor.

Tayvanlı elektronik üreticisi, Apple’ın iPhone siparişlerini ve Microsoft’tan Surface ve Xbox One’ın siparişlerini zaten almışken, analistler yılın ikinci yarısında Pegatron’un yüksek büyümesini öngörüyor.