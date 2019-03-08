Ana Sayfa Mobil Uygulamalar Facebook Android Uygulamasına Yeni Bir Tasarım Getiriyor!

Facebook Android Uygulamasına Yeni Bir Tasarım Getiriyor!

Facebook, mavi rengini geride bırakıp daha beyaz bir görünüme kavuşacak...

By Muhammed Arslan

-

5
0
Facebook Ortakları Özel Mesajlarınıza Erişebiliyor

Şüphesiz dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook’tur. Neredeyse rekabet edilemeyecek kadar büyük bir kullanıcı tabanına sahiptir. Bu nedenle, güncel kalabilmesi için uygulamasını daha zengin ve modern hale getirmelidir.

Durum bu olduğu için şirket, her zaman yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Facebook geliştirici ekibi her zaman yeni özellikleri test ediyor. Son geniş güncelleme Android sürümü için olacak. Şu anda test edilen bu yeni arayüz, mavi rengini biraz daha ortadan kaldırıyor ve uygulamaya daha beyaz bir görünüm kazandırıyor.

Aşağıda yer alan görüntüde yeni Facebook arayüzünü görmeniz mümkün. Eski uygulamaya nazaran daha beyan bir görünümü var.

Facebook Android Uygulmasına Yeni Bir Tasarım Getiriyor!

Ana başlığın altında, güncel paylaşımlar, videolar ve profil görünümü için artık üç tane daha kısayol simgesi barındırıyor. Temel olarak, bu yeni kullanıcı arayüzü, Android’in Messenger’a çok daha benzer görünmesini sağlayacak uygulamayı getiriyor.

Bu yeni arayüz tasarımı bir sunucu tarafı güncellemesiyle test edilmiştir. Bu nedenle yeni tasarımı kullanmak için belirli bir ayar yoktur. Şimdilik henüz test aşamısında olan yeni Facebook uygulaması ne zaman yayınlanacak, henüz net değil. Ancak kısa bir sürede gelmesi oldukça muhtemel.

Önceki İçerikTwitter’da Yeni Dönem – Detaylı Rapor Gönderme!
Sonraki İçerikRedmi Note 7 Pro Performans Testi Sonuçları Yayınlandı!

İlgili Haberler

Mobil Uygulamalar

Twitter’da Yeni Dönem – Detaylı Rapor Gönderme!

Dünyanın en ünlü sosyal medyalarından birisi olan Twitter, yeni bir güncelleme getiriyor. Rahatsızlık veren kişiyi rapor edeceğiniz zaman daha fazla detayı girebilmeniz artık mümkün...
Devamını Oku
Mobil Uygulamalar

Gmail Smart Compose Özelliği Artık Android Telefonlarda!

Smart Compose nedir? Gmail'de nasıl kullanılır? Android telefonlar bunu destekliyor mu? Bu gibi sorulara kısaca cevap vererek başlayalım. Smart Compose, e-posta yazma düzeninize ve...
Devamını Oku
Mobil Uygulamalar

Google Haritalar için Google’dan Dev Adım – AR Desteği

Google tarafından 7 Mayıs'ta düzenlenecek olan Google I/O etkinliği birçok yeniliği beraberinde getirecek. Bunlardan birisi de Google Haritalar üzerinde yapılan değişiklikler. Son zamanlarda oldukça...
Devamını Oku
Mobil Uygulamalar

Ücretsiz Fal Uygulamaları

En iyi fal uygulamalarını arıyorsanız doğru yerdesiniz! Geleneğimizin en önemli yerlerinden biri olan ve Türk kahvesinin olmazsa olmazı fal. Hemen herkes geleceğini merak eder....
Devamını Oku
Mobil Uygulamalar

Google’dan Dev Adım! İşitme Engeller İçin Yeni Uygulamalar

Google, Android için iki yeni uygulama geliştirdi. Diğer uygulamalara karşın olağanüstü denilebilecek düzeyde güzel uygulamalar. Çünkü bu uygulamalar işitme engellilere yardımcı olmak için özel...
Devamını Oku
Mobil Uygulamalar

Yabancılarla Sohbet Etme Programları

Hemen her gün aynı uygulamaları kullanarak sıkılıyor olabilirsiniz. Bunun yerine eğlenmek için hiç tanımadığınız yabancılarla rastgele sohbet etmek isteyebilirsiniz. Yabancılarla sohbet etme bazen en...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
PUBG Mobil
İpucu

Bilgisayardan PUBG Mobil Oynamak