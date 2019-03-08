Facebook Android Uygulamasına Yeni Bir Tasarım Getiriyor!

Şüphesiz dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook’tur. Neredeyse rekabet edilemeyecek kadar büyük bir kullanıcı tabanına sahiptir. Bu nedenle, güncel kalabilmesi için uygulamasını daha zengin ve modern hale getirmelidir.

Durum bu olduğu için şirket, her zaman yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Facebook geliştirici ekibi her zaman yeni özellikleri test ediyor. Son geniş güncelleme Android sürümü için olacak. Şu anda test edilen bu yeni arayüz, mavi rengini biraz daha ortadan kaldırıyor ve uygulamaya daha beyaz bir görünüm kazandırıyor.

Aşağıda yer alan görüntüde yeni Facebook arayüzünü görmeniz mümkün. Eski uygulamaya nazaran daha beyan bir görünümü var.

Ana başlığın altında, güncel paylaşımlar, videolar ve profil görünümü için artık üç tane daha kısayol simgesi barındırıyor. Temel olarak, bu yeni kullanıcı arayüzü, Android’in Messenger’a çok daha benzer görünmesini sağlayacak uygulamayı getiriyor.

Bu yeni arayüz tasarımı bir sunucu tarafı güncellemesiyle test edilmiştir. Bu nedenle yeni tasarımı kullanmak için belirli bir ayar yoktur. Şimdilik henüz test aşamısında olan yeni Facebook uygulaması ne zaman yayınlanacak, henüz net değil. Ancak kısa bir sürede gelmesi oldukça muhtemel.