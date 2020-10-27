Facebook Bulut Tabanlı Oyun Dünyasında Giriyor

Microsoft’un xCloud’u ve Google’ın Stadia’sı, bulut oyun akışı teknolojileriyle oyun endüstrisini değiştirmeye çalıştı. Facebook Gaming, Facebook uygulaması veya tarayıcı üzerinden indirilmeden anında oynanabilen bulut tabanlı oyunları tanıtarak farklı bir yola giriyor.

Başlangıç ​​olarak Facebook, mobil oyun alanında yalnızca ücretsiz oynanabilen oyunları getirecek. Google Stadia veya Microsoft xCloud’dan farklı olarak, Facebook’un bulut oyunları özelliği, gerekli oyun dosyalarını doğrudan uygulamaya veya tarayıcının kendisine indirecektir.

Bu özellik bu haftadan itibaren sunulmaya başlayacak. Üstelik birkaç oyun doğrudan oynanılabilecek. Facebook bulut tabanlı oyun listesi şimdilik aşağıdaki oyunları destekliyor;

Asphalt 9: Legends by Gameloft

Mobile Legends: Adventure by Moonton

PGA TOUR Golf Shootout by Concrete Software, Inc.

Solitaire: Arthur’s Tale by Qublix Games

WWE SuperCard by 2K

Kullanıcılar, oyunlarda arkadaşlarıyla veya diğer oyuncularla bağlantı kurarken görülebilecek kendi Oyuncu Adlarını ve oyun temalı Avatarlarını seçebilecekler. Beklendiği gibi, oyuncu ilerlemeleri ve oyun içi satın alımlar, farklı cihazlar arasında kullanıcının hesabıyla senkronize edilecek.