Facebook Clubhouse’a Rakip Olacak – Soundbites Geliyor!

Facebook CEO’su Mark Zuckerbeg, bu haftanın başlarında şirketin birkaç yeni ses ürünü piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Bu ürünler, popüler uygulama Clubhouse’a benzer olacak ve aynı pazarda rekabet edecek.

Sosyal medya teknolojisi devinin ses pazarına girme planları, Clubhouse’un son zamanlarda yükselen başarısının ardından geliyor. Eğer bilmiyorsanız hemen söyleyelim: Clubhouse, canlı ses odaları sunan ve kullanıcıların podcast’leri bulup çalmaları için bir yol sunan bir uygulamadır.

Özellikle, uygulama milyarderlerin ve Tesla CEO’su Elon Musk gibi ünlülerin sohbete katıldığını bile gördü. Şu anda, yalnızca Apple iOS cihazlarda kullanılabilen Clubhouse uygulamasının indirmeleri, Şubat ayına göre Mart ayında yüzde 70 düşüş yaşadı. Uygulamanın kısa zamanda Android’e de gelmesi bekleniyordu.

Zuckerberg, Facebook’un önümüzdeki aylarda “Soundbites” adı verilen kısa biçimli ses klipleri de dahil olmak üzere özellikleri piyasaya sürmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Ayrıca, ses efektleri yaratmanın veya ses kalitesini iyileştirmenin yollarını açıklamayı da planlıyor.

Şirket şu anda bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen canlı ses odalarını test ediyor. Ek olarak, sosyal medya tabanlı firma da “sesi, fotoğraf veya video çekerken kullandığımız şekilde birinci sınıf bir araç olarak ele almaya” çalışıyor.