Facebook Çocuk Mahremiyetini Korumak için Yeni Adımlar Atıyor

Facebook genel müdürü Mark Zuckerberg tekrar sorgulanıyor. Bu sefer şirketinin Facebook Messenger Kids uygulamasını kullanan çocukların mahremiyetini korumak için yeterli şeyi yapıp yapmadığı konusundan dolayı gündemde.

The Verge, geçen ay paylaştığı raporda, Facebook Messenger Kids uygulamasındaki bir hatanın, çocukların ebeveynlerin onaylamadığı insanlarla konuşmasına izin verdiğini belirtti. Anlaşılan o ki, Messenger Kids uygulamasını kullanan çocukların platformdaki herhangi biriyle etkileşime geçmeden önce ebeveyn iznine ihtiyaçları var.

Rapora göre, uygulamadaki temel sorun, başka bir çocuk tarafından oluşturulan grupta yer alanların, ebeveynleri tarafından izin verilmeyen insanlarla etkileşime geçmesine izin veriyor olması. Basitçe söylemek gerekirse, grubu oluşturan çocuğun ebeveyni, gruptaki tüm diğer insanlarla etkileşimde bulunmalarına izin vermiş olsa da, aynı izin, gruptaki diğer çocukların ebeveynleri tarafından verilmemiş olabilir.

Facebook, sorunu farkettikten sonra bütün çocukların ebeveynlerini bilgilendirmeye başlamış.

Şimdi, demokratik senatörler Edward J Markey ve Richard Blumenthal, Facebook CEO’suna, Messenger Kids’in doğası hakkında daha fazla şeffaflık isteyen ve sosyal medya devinin uygulamanın gerekliliklerini yerine getirmesini sağlamak için ne yaptığını gösteren cevaplar talep eden bir bildirim hazırladılar.

“Çevrimiçi çocukların gizliliği ve güvenliği Messenger Kids’in birinci önceliği olmalı. Şirketiniz, ebeveynlerin çocuklara, onaylanmamış kişilerle konuşmasına izin verilememesi gerektiği fakat Facebook’un yerine getirmediği anlaşılıyor” şeklinde yazıyor.