Facebook giriş yap, Facebook kaydol!

Arkadaşlarınla, akrabalarınla, okul arkadaşlarınla, iş arkadaşlarına, çocukluk arkadaşlarınla ve tüm tanıdıklarınla iletişime geçmeye ve paylaşımda bulunmaya başlamak için Facebook‘a giriş yap ya da Facebook‘a kaydol!

Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’a buradan kayıt olabilirler.

Eğer bir Facebook hesabınız yok sa kaydol kısmından bir Facebook hesabı edinebilirsiniz. Facebook‘a kaydolup hemen arkadaşlarını ya da görüşmediğin akrabalarından birini aramaya başlayabilirsin. Unutma! Facebook‘un en önemli özelliklerinden biri daha önce tanıdığın ya da uzun bir süre görüşmediğin kişilerle tekrar iletişim kurmanı sağlamak.

Facebook sadece arkadaşlarınla görüşmeni sağlamakla kalmıyor, ayrıca pek çok hizmeti de beraberinde getiriyor. Örneğin Facebook hesabınla bir reklam kampanyası yönetebilirsin. Mesela bir ürünün ya da hizmetin hakkında bi takım bilgiler oluşturarak daha sonra bir görsel ile tahmini bir kaç dakika içerisinde reklamını milyonlarca insana ulaştırabilirsin.

Bunu yaparken hedef kitleni de dilediğin gibi belirleyebilirsin. Mesela sadece kadınlara gitmek isteyebilirsin. Ya da belli yaş aralıklarına. Seçenek çok hatta sadece PlayStation 4 ile ilgilenenlere dahi reklamını gösterme imkanın bulunur. Lokasyon bazlı reklam yapabileceğini de aklında tut. Yerel bir ürünün varsa ve satmak istiyorsan sadece bulunduğun bölgedeki insanların görmesini sağlayabilirsin.

Facebook‘un diğer hizmetlerinden biri da Sayfalar‘dır. Facebook sunduğu sayfalar hizmetiyle işletmelerin ya da ünlü kişilerin kendilerine özel sayfalar oluşturmasına izin verir. Bu bir topluluktur ve sayfanızı beğenen kişilerle dilediğiniz gibi paylaşımda bulunabilirsiniz. Bu özellik de facebook kullanıcıların vazgeçilmezi niteliğinde bir topluluk yönetimi programıdır.

Facebook videolar hizmeti ile de diğer tüm kullanıcıların paylaştığı videoları görme ve paylaşma şansı elde edersiniz. Tıpkı Youtube‘da olduğu gibi. Binlerce komik ve birbirinden ilginç videoları izleyebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hatta kendiniz bile dilediğiniz bir videoyu paylaşabilirsiniz.

Facebook Live, Facebook‘un başka bir özelliğidir. Facebook hesabınız ve akıllı telefonunuz ile anlık canlı yayın yapma olanağına kavuşursunuz. Bu sayede sizin takipçileriniz ya da arkadaşlarınız sizin yayınladığınız içeriğe dahil olabilir ve videonuzu beğenip yorum yapabilirler. Hatta Facebook sayfanız var ise o sayfa üzerinden de tüm kullanıcılarınıza canlı yayın yapabilirsiniz.

Facebook ile ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Bu başlık altında sormak istediklerinize memnuniyetle cevap vereceğimizi bilmenizi isterim.