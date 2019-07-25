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Facebook Gizlilik İhtalili için 5 Milyar Dolar Para Cezasına Çarptırıldı!

Yeni anlaşma raporuna göre Facebook kullanıcı gizliliği komitesi kuracak. Bu adaylar düzenli olarak denetlemeler yaparak gizlilik konusunda büyük kısıtlamara sahip olacak...

By Muhammed Arslan

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Federal Ticaret Komisyonu (FTC) dün, sosyal medya devinin Cambridge Analytica skandalı ve diğer gizlilik ihlallerine karıştığı hakkındaki bir yıl süren bir soruşturmanın ardından Facebook’a 5 milyar dolarlık rekor para cezası verdi. Para cezası, federal otorite tarafından ABD merkezli bir teknoloji devi için 2012’de Google’a 22.5 milyon dolar para cezası verdikten sonra uygulanan en büyük para cezasıdır.

Facebook rekor kıran 5 milyar dolarlık bir ceza ödeyecek. Şirketin ihlal ettiği Federal Ticaret Komisyonu suçlarını gidermek için kullanıcılarının gizliliğiyle ilgili aldığı kararlardan şirketi sorumlu tutacak. Yeni kısıtlamalar ve değiştirilmiş bir kurumsal yapı sunacak.

Uzlaşma emri, şirkete 5 milyar dolar para cezası koymaktan başka, Facebook’un ticari faaliyetlerinde yeni kısıtlamalar getiriyor. Anlaşma, Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’in platformdaki kullanıcı gizliliğini etkileyen son kararlar üzerindeki kontrolünü tamamen sona erdirecek. Ayrıca şirketin yönetim kurulundan oluşan bağımsız bir gizlilik komitesi kurmasını da gerektiriyor.

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Buna ek olarak, Facebook, WhatsApp, Messenger ve Instagram da dahil olmak üzere tüm Facebook platformlarını kapsayan şirketin gizlilik programından sorumlu olacak olan gizlilik komitesinin onayına tabi gizlilik memurlarını atamak zorundadır. Gizlilik komitesinin geniş üyeleri gibi, gizlilik memurları da Zuckerberg veya Facebook çalışanları tarafından kaldırılamaz.

Anlaşma ayrıca Zuckerberg’i ve şirket tarafından atanan uyum görevlilerinin üç aylık bir rapor ve sosyal medya devinin federal komitenin zorunlu kıldığı gizlilik programına uygun olarak çalıştığına dair yıllık bir rapor sunmasını gerektiriyor.

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Bunun dışında uzlaşma emri, şirketin gizlilik politikalarına uymayan veya kullanıcı verilerini kullanımlarını haklı çıkarmayan, güvenlik özelliklerini etkinleştirmek için elde edilen telefon numaralarını kullanmalarını yasaklayan, kullanıcı verilerini haklı çıkaramayan uygulama geliştiricilerini içeren şirkete yeni kısıtlamalar da getiriyor.

Facebook’a para cezaları ve kısıtlamalar koymasının yanı sıra FTC, şimdilerde feshedilmiş siyasi araştırma firması Alexander Nix ve uygulama geliştiricisi Aleksandr Kogan’la yapılan anlaşmaları imzalarken, Cambridge Analytica’yı da dava etti.

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