Facebook Hikayeler Güncellemesi Tüm Özellikleri

Snapchat’i satın alamamasının ardından Facebook kısa süre içerisinde söz konusu uygulamanın özelliklerini bir bir güncellemeler yayınlayarak kendi uygulamalarına dahil etmeye başlamıştı. Bu noktada en çok konuşulan güncelleme ise Instagram hikayeler özelliği olmuştu. Snapchat uygulamasında kullanılan hikayeler özelliğinin Instagram’a eklenmesi ise büyü oranda ses getirmiş ve çok kısa bir süre içerisinde de Instagram’ın en çok kullanılan özelliklerinden biri olmuştu. Söz konusu güncellemeden sonra şimdi de Facebook Hikayeler özelliğinin kullanıma gireceği ortaya çıktı.

Facebook Hikayeler Özelliğinin Farkları Neler?

Kısa süre sonra güncelleme olarak Facebook’a getirilmesi beklenen yeni özellik için ise yavaş yavaş detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki Facebook Hikayeler özelliğinin farkları neler olacak? Söz konusu özellik nasıl kullanılacak? Bakalım.

Yine Ekstra Bir Buton İle Konumlandırılacak

Öncelikle söz konusu özelliğin Facebook tasarımında değişikliklere neden olacağını belirtelim. Tıpkı Instagram uygulamasında olduğu gibi Facebook Hikayeler uygulamasında da ilk olarak uygulama tasarıma dahil edilecek. Bunun için ise yine üst kısımda bir hikayeler bölümü yer alacak olan çubukların bulunması bekleniyor.

Yine Instagram uygulamasında yer aldığı gibi bu çubuğun köşesinde ekleme butonu kullanılacağı ve bu butonlarla beraber hikayeler özelliğinin kullanılacağı düşünülüyor. Söz konusu özellik ile ilgili teknik detaylarda gelmiyor değil.

1 Dakikalık Hikayeler

Yeni oluşturulan hikayeler butonu ile beraber hikaye paylaşımları kolaylıkla yapılabilecek. Bunun dışında söz konusu özellik ile ilgili ilk detayın ise hikayeler bölümünde oluşturulacak olan paylaşımların sadece 1 dakikalık olabileceği olduğunu da belirtelim.

1 dakikalık hazırlanan hikayeler paylaşımlarının ilerleyen dönemlerde sürelerinin artırılıp artırılmayacağı konusunda ise henüz Facebook tarafından yapılmış bir açıklama olmadığını da belirtelim. Güncellemenin beğenilmesi durumunda söz konusu güncellemenin paylaşım sürelerinin arttırılabileceği de düşünülüyor. Facebook Hikayeler bölümü için bunun dışında farklı bir süre açıklaması olmadığını da belirtelim.

Mesaj Özelliği Kullanılabilecek

Yeni Facebook Hikayeler özelliğinin tüm bunların dışında mesajlaşma bölümüne de açık olacağını belirtelim. Uygulamayı kullanarak hikayeler bölümünden paylaşımlara mesajlar gönderilebileceği gibi mesajlarda alınabilecek. Doğrudan mesajlaşma bölümünden kullanılacak olan mesajlaşma özelliği için ise Facebook’un Messenger özelliğinin kullanılmayacağını da belirtelim.

Söz konusu özellik ayrı bir şekilde kullanılabilecek. Bunun dışında tabi paylaşımlara yorum bölümü de eklenmiş olacak. Fakat yorum bölümünün nasıl olacağı konusunda da net bilgiler olmadığını belirtelim.

Kaybolan Paylaşımlar Özelliği

Söz konusu Facebook Hikayeler paylaşımları ile beraber tıpkı Instagram’da yer alan sistem kullanılacak. Yani şöyle ki iddialara göre Facebook Hikayeler özelliği kullanılarak yapılan hikayeler paylaşımları 24 saat içerisinde kendiliğinden kaybolacak ki bu özellik Facebook’un Snapchat uygulamasından aldığı bir özellik olarak dikkat çekiyor.

Instagram’a da bu özellik hikayeler bölümü için dahil edilmişti. Söz konusu özellik bir hayli beğeni toplamış ama Snapchat uygulamasından alındığı için de eleştirilere neden olmuştu. Fakat yeni güncellemenin de aslında uygulamanın bu konuda geri adım atmayacağını gösterdiğini söylemek yanlış olmaz.

Paylaşımlar Zaman Tünelinde Gözükecek Mi?

Bunun dışında söz konusu güncelleme ile beraber yapılacak olan paylaşımların sadece hikayeler bölümünde görüntüleneceği belirtiliyor. Bunun dışında uygulama içerisinde yer alan zaman tüneli paylaşımları ve standart paylaşımlar bölümünde yapılan hikayeler paylaşımlarının yer almayacağı da belirtiliyor.

Yani diğer bir söylemle aslında söz konusu özelliğin Instagram uygulamasına gelen hikayeler özelliğinden hemen hemen hiçbir farkı olmayacağı da düşünülüyor. Bunun için Facebook tarafından da yapılacak açıklamaları beklemek gerekiyor. Yeni güncellemenin yayın tarihi için de yine uygulama tarafından yapılacak açıklamaları beklemek gerekecek gibi.