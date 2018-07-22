Son yılların en çok konuşulan sosyal medya uygulaması Facebook olarak biliniyor. 2 milyar kullanıcı sayısını geçmesi, sunduğu ayrıcalıklı özellikler ve benzeri özellikler değil, yaşanan veri skandallarının gündemde olduğunu da söylemek gerekiyor. Veri skandallarının çok konuşulması ve bazı cezaların gündeme gelmesi bir yana, Facebook bu durumdan da kurtulmuş gibi gözüküyor. Öyle ki firmanın sürekli olarak yeni projeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Facebook İnternet Uydusu projesi için açıklamalar yapılmaya başlandı. Hemen yeni sistemden söz edelim. Öyle ki bu sistemle beraber sosyal medya devi kendi internetini sunabilecek.

Facebook İnternet Uydusu Neler Sağlayacak?

Facebook tarafından doğrulanan bilgilere göre Facebook İnternet Uydusu projesi kısa süre sonra hayata geçecek. Firmanın bu sistemi doğruladığını belirterek başlayalım. Bunun için markanın FCC üzerinden bazı patentleri aldığından söz ediliyor.

Aslında çalışmanın 2016 yılından bu yana yapıldığından söz ediliyor. 2016 yılından itibaren sistem için alınmış birçok patent olduğu da yine detaylar arasında. Adından da anlaşılacağı gibi Facebook İnternet Uydusu sisteminin en önemli artısı ise kullanıcılara internet sunulması olacak.

Bu şekilde internetin erişmediği bölgelere bir ulaşım söz konusu olacak. Yani amaç internetin bulunmadığı bölgelere internet ulaştırabilmek. Bunun için Athena isimli bir uydunun oluşturulduğundan söz ediliyor. Geniş bant internet hizmeti sunacak olan uydunun, uygun üzerinden internet ayrıcalığı sunmasının yanında iletişim amaçlı olarak da kullanılabileceğinden söz ediliyor.

Facebook İnternet Uydusu olarak gelecek yeni sistemin ne zaman hayata geçeceğine ilişkin de bazı bilgiler var. Bu bilgilere göre yeni uyguları çok beklemek gerekmeyecek. Sosyal medya devi bu projeyi 2019 yılında hayata geçirecek.

Uydunun tanıtımının yapılmasının ardından bu detaylar içinde çok daha fazla bilgi alınması bekleniyor. Özellikle Facebook İnternet Uydusu sisteminde sunulacak olan internet paketleri merakla bekleniyor. Kullanıcıların ne kadar ödeme yapması gerektiği ya da benzeri olarak nasıl paketler alabileceği de tanıtımla beraber ortaya çıkacak. Tanıtımında yine 2019 tarihinde yapılması bekleniyor.