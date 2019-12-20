Facebook Kendi İşletim Sistemini Sıfırdan Geliştiriyor!

Sosyal medya devi Facebook‘un Google gibi diğer teknoloji devlerine bağımlı olmaktan kurtulma çabasıyla, kendi işletim sisteminin geliştirilmeye başlandığı bildirildi.

Bu, ileride, Oculus ve Portal’ın beğenisini içeren Facebook’un donanım ürünlerinin, şirketin geliştirdiği işletim sistemini yönetmeye başlayabileceğini ve Facebook yöneticisi Ficus Kirkpatrick’e atıfta bulunduğunu söylüyor.

Rapora göre, adı bilinmeyen, Facebook işletim sistemi sıfırdan inşa edilecek. Proje, Windows NT işletim sistemini ortak olarak kullanan eski bir Microsoft mühendisi Mark Lucovsky tarafından yürütülüyor.

Sosyal medya devi Facebook’un, söz konusu işletim sisteminin (OS) ne zaman gelebileceğini veya hangi ürünleri ilk önce kullanacağını belirtmediği dikkat çekiyor. Bu, Facebook’un kendi işletim sistemini geliştirmeyi ilk kez düşünüşü değil. Facebook bir zamanlar Home için özel bir işletim sistemi prototipi geliştirdi ancak sonuçta Android ile ilerlemeye karar verdi.

Facebook’un üzerinde çalıştığı işletim sisteminin şu anki sürümünün, kendini yeterli kılma ve diğer şirketlere olan güvenini azaltma konusundaki büyük çabalarının bir parçası olduğu görülüyor.

Aynı zamnda genişletilmiş ve sanal gerçeklik başkanı Andrew Bosworth “Gelecek nesiller bizim için alan olduğundan emin olmak istiyoruz. ” “Durumun bu olduğundan emin olmak için pazar veya rakiplere güvenebileceğimizi düşünmüyoruz. Ve böylece kendimiz yapacağız.” dedi.

Facebook Sesli Asistan Geliştiriyor

Kendi işletim sistemi ile birlikte, Facebook aynı zamanda Apple’ların Siri ve Amazon’larının Alexa’larına benzer bir ses asistanı da geliştiriyor. Şirket, asistanı eğitmek için Bing arama motorundaki veri lisanslamasından bile yararlandı.

Tüm bu yazılım ürünlerinin donanımlarını güçlendirmek için geliştirilmesi, Facebook’un 770.000 metrekarelik kampüsünde, şirketin AR Gözlük de dahil olmak üzere diğer ürünleri de geliştirdiği California’daki Burlingame’de inşa edilecek.