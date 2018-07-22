Adı skandallardan düşmeyen sosyal medya devi Facebook, özellikle son yıllarda ciddi sorunlarla gündeme gelmeye başladı. İlk olarak kullanıcı verilerinin araştırma şirketlerine satılması olayı, hemen sonrasında paylaşılan içeriklerin türü konusunda sıkıntılar derken sosyal medya devinin en büyük sorunlarından birisi de sanal para reklamları olmuştu. Öyle ki Facebook Kripto Para konusunda güvenilmeyen bağlantılardan ve güvenilmeyen bir alandan bahsedildiği için çok önemli kararlar aldığını açıklamıştı.

Alınan kararlar sonrasına Facebook Kripto Para reklamları tamamen kaldırılmıştı. Reklamların kaldırılmasının hemen ardından da kripto para takip sayfaları içinde bazı yaptırımlar uygulanmıştı. Şimdi ise bu karar için bir geri adım atıldığı ortaya çıktı.

Facebook Kripto Para Reklamlarını Yeniden Yayınlayacak

Bu alanda Coinbase başta olmak üzere birçok firma tarafından atılan önemli adımlar ve başvurular sonrasında Facebook Kripto Para reklamları için aldığı kararı gözden geçireceğini açıkladı. Firma tarafından yapılan bu açıklamanın hemen ardından ise sosyal medya devi için beklenen açıklama geldi. Facebook istekler üzerinde yeniden bir değerlendirme yapmış durumda. Değerlendirme sonucunda ise her kripto para reklamı için olmasa da bazı reklamlar için izin verilme kararının alındığı açıklandı.

Başta Coinbase tarafından gönderilen özel reklamların yeniden yayına açılacağı bilgisi verildi. Zaten olayın yeniden değerlendirilmesine neden olan hamle de Coinbase tarafından gelmiş ve firmanın özel bir reklam hazırladığı, bununla beraber Facebook’a başvurduğu belirtilmişti. İşte bu reklam için onay çıkmış gibi gözüküyor.

Daha önce alınan karardan farklı olarak tekrar Facebook Kripto Para reklamlarının başlayacak olması, gündeme bomba gibi düşmüş durumda. Öyle ki sosyal medya devi bu konuda çok önemli kararlar vermiş ve çok önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Şimdi ise bu karardan geri dönüleceği konusunda bilgiler ortaya çıkmış oldu. Tüm bu durumdan kripto para piyasasının nasıl etkileneceği ise merak konusu. Yeniden bir yükseliş trendi yaşanması için bu gelişmeler yeterli mi? Bu durumu zaman gösterecek. Şimdilik durumda pek bir değişiklik yok.