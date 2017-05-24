Facebook Live’a yeni özellik geliyor

Facebook Live‘a çok yakında iki yeni özellik kullanıcılara arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmak için daha fazla yol sunacak. Arkadaşlarınızla Canlı Sohbet için Facebook Live kullanıcılarının deneyimlerini paylaşmalarını ve arkadaşlarıyla gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmalarını kolaylaştıracaktır.

Arkadaşlarınızla Canlı Sohbet, hem Android hem de iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Yeni özellik, Facebook Live kullanıcılarının arkadaşlarını herkese açık canlı yayın hakkında özel bir sohbete davet etmesine olanak tanır. Arkadaş listenizdeki herhangi bir kişi özel sohbete katılabilir, yayın izleyen arkadaşlarınızı davet etmek zorunda değildir.

Özel sohbetteki arkadaşlarınızla birlikte, yayın sona erdikten sonra Messenger ile hala sohbet ederken, istediğiniz zaman herkese açık olan sohbete geri dönebileceksiniz.

Facebook’a göre, yeni Canlı Sohbet, Android ve iOS’ta çeşitli ülkelerde test edilecek ve bu yaz herkes tarafından kullanılabilecek durumda olacak.

Ardından Live With, kullanıcıların arkadaşlarını canlı videolarına davet etmesini sağlar. Ne yazık ki, bu özellik yalnızca iOS cihazlarında kullanılabilecek. Yeni özellik zaten iOS’daki tüm profiller ve Sayfalar için çalışıyor.

Arkadaşınızı canlı bir videoyla buluşturmaya davet etmek için Canlı Görüntüleyenler bölümünden bir konuk seçmeniz veya o belirli görüntüleyen kişiden bir yoruma dokunmanız gerekir. Videonuzda görünmek istemiyorsa arkadaşınız davetiyenizi reddedebilir.

Ayrıca, bir konuğa hem portre modunda (resim içinde resim) hem de manzara modunda (yan yana) canlı yayın yapabileceksiniz. Arkadaşınızın canlı videonuza katılmak için sizinle aynı yerde olması gerekmediğini belirtmek gerekir.