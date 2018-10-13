Facebook, kullanıcılarına bir süre önce Messenger uygulamasında gönderilen mesajı geri alma özelliği ekleyeceklerine söz vermişti. Sosyal ağ şirketi şu an için bu sözü yerine getirememiştir. Ancak Facebook’un zaten böyle bir özelliği test etmeye başladığını öğrenmiştik. Bu durum Messenger hayranlarını için hala eklenmemiş özellik hakkında bir umudun olduğunu göstermektedir.

Messenger uygulaması üzerinden sohbet ettiğinizde bazen söylediğinizden pişman olduğunuz zamanlar vardır. Ancak bu uygulama WhatsApp uygulaması gibi Geri Al özelliği sunmadığından mesajı silmenize izin vermez. Yaptığınız hata ile bir dünya açıklamalar yapmak zorunda kalırsınız. Facebook yakın bir zamanda bu sorunu çözeceklerini ve Messenger uygulamasında kullanıcıların mesajlarını silmelerine olanak sağlayacaklarını belirtmiştir.

Son zamanlarda sızan birkaç ekran görüntüsü Facebook’un gönderilen mesajı Geri Alma özelliğini Messenger‘a eklemeyi planladıklarını kanıtlar niteliktedir. Bu uygulamanın kullanılması için de gönderilen bir mesaja uzun basmak gerekir. Seçim yapabileceğiniz iki seçenek vardır: geri al veya sil. İlk seçenek iletiyi ileti dizininizden tamamen kaldırırken, ikinci seçenek onu gönderdiğiniz kişiden kaldırır.

Fakat Facebook bu özelliği yalnızca mesaj gönderildikten sonra belirli bir süre için uygulanabilir olduğunu ifade etti. Genel anlamda gönderilen mesajın Geri Alma özelliği söz konusu olduğunda tam bir özgürlük vermeyeceği anlamına gelir.