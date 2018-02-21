Facebook Messenger Güncellendi: Grup Görüşmeleri Artık Daha Kolay

Facebook bugün Messenger uygulaması için grup çağrısını biraz daha kolay başlatan bir çeşit güncelleştirme yayınladı.

Daha önceki sürümlerde bir grup araması yapmak söylendiği kadar kolay değildi. Öncelikle arkadaşlarınızdan, akrabalarınızdan veya başka herhangi biri ile sesli veya görüntülü sohbet etmeniz gerekiyordu. Ardından aramayı kapatmanız ve ona eklemek istediğiniz kişiyi bir mesajla yazarak bulmak zorunda kalıyordunuz. Ondan sonra ise hepsini bir grup konferans haline getirebiliyordunuz. Anlatması bile çok yorucu ve karışık değil mi?

10 kişilik görüntülü görüşmeyi yönetmek zorunda olduğunuzu düşünün. Can sıkıcı ve zaman alıcı bir şey gibi göründüğünün farkındayız.

Anlaşılan bu durumun Facebook da farkına varmış olacak ki bu güncelleştirme ile artık Facebook Messenger grup görüşmeleri çok kolaylaştırılmış.

Bu sıkıcı işlemler artık bitti. En yeni Facebook Messenger güncellemesiyle getirilen seçeneklerden biri; menülere uğramak zorunda kalmadan insanları grup çağrılarına daha hızlı ekleme seçeneği oldu.

Bir aramada arkadaş eklemek için görüşme sırasında “+” tuşuna basmanız yeterli. Evet hepsi bundan ibaret. Birçok kişiyi hızlı ve bir tıklama ile aniden eklemenize izin veren bir liste açılıyor. Filtreler ve efektler söz konusu olduğunda artık bunlar bir grup çağrısında da kullanılabilir hale geldiler. Ayrıca grup görüşmesi sonunda bittiğinde, katılanların tamamı otomatik olarak oluşturulmuş bir sohbet grubuna yönlendiriliyorlar.

Facebook aşağıda görebileceğiniz güncelleme hakkında olan bir video yayınladı: