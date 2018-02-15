Facebook Messenger Kids Artık Android'de Kullanılabilir!

Facebook‘un değiştirilmiş Messenger Kids uygulaması bugün itibariyle Android‘de kullanıma sunuldu. iOS ve Amazon Fire tabletlerinde zaten mevcut olan uygulama 6-12 yaş arası çocuklara yöneliktir. Anne ve babaların istenmeyen mesajları daha fazla denetleyebilmesi için bu uygulama gizleme seçeneklerinden ve uygulama içi satın alımlardan yoksundur.

Uygulama, çocuklara Play Store‘daki iddialara göre mesajlaşmayı daha eğlenceli hale getirme olanağı verir. Facebook, çocuklara “kendilerini yaratıcı biçimde ifade etmeleri” için çocuklara uygun etiketler, GIF’ler, çerçeveler ve emojileri ekledi. Etkileşimli AR maskeleri bulunan bire bir video görüşmeleri de bünyesinde bulunuyor.

Normal Messenger uygulamasının aksine, Kids sürümü bir telefon numarası istemiyor veya bir Facebook hesabına ihtiyaç duymuyor. Ebeveynler ve onaylanan yetişkinler, çocuk hesaplarını doğrulamak için profillerini kullanabilir ve normal Messenger’da neler olduğunu kontrol edebilir.

Çocuklar, kişileri engelleyebilir ve uygunsuz içeriği uygulamaya bildirebilir. Bunu yaptıklarında ebeveynleri de bilgilendirilir.

Siz de çocuklar için mesajlaşma uygulamasını çocuğunuzun telefon veya tabletine yüklemek isterseniz buraya tıklayarak uygulama sayfasına gidebilirsiniz. Facebook hesabı gerekmeyen mesajlaşma uygulaması çocuğunuzu birçok tehlikeden koruyarak eğlenceli mesajlar ve videolu görüşmeler yapmasını sağlayacaktır.