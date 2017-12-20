Facebook Messenger Lite 100 Milyon İndirmeyi Geçti

Şirketin 2017 Ekim ayında piyasaya sürdüğü Android için Facebook Messenger Lite uygulaması yeni bir kilometre taşını geçti. Google Play Store‘da bulunan uygulamayı 100 milyondan fazla insan telefonuna yükledi.

Uygulama mümkün olduğu kadar az kaynak ile çalışmak amacıyla inşa edilmişti. Tutarlılık konusunda önce tüm dünyada yayınlanmadı. Bu yüzden bazı ülkelerde ilk kez kullanılan uygulama daha şimdiden bu indirme sayısını geçti. 2017 Ekim ayında uygulama resmi olarak ABD, İngiltere, Kanada ve İrlanda‘ya gelmişti.