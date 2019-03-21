Facebook, Messenger’a Alıntılama Özelliğini Getirdi!

Sosyal medya devi Facebook, son günlerde kullanıcılara sorunsuz ve kolay bir kullanıcı deneyimi sunmak için birçok şeyi elden geçiriyor. Son gelen güncellemeye göre de Facebook, alıntılama özelliği için destek ekliyor.

Şirkete göre, bu özellik kullanıcılara tam mesaj dizisini karıştırmadan tek bir mesaja cevap vermelerine olanak sağlayan Whatsapp benzer bir alıntılamaya izin veriyor. Yeni özellikten yararlanmak için kullanıcıların bir mesaja uzun basmaları ve yeni gelen cevap simgesine dokunmaları gerekiyor.

Bu özellik ile kullanıcı, mesajlar, videolar, GIF’ler, görüntüler ve emoji’ler ile doğrudan yanıtlar verebilir. Burada, yeni özelliğin bugün yayında olduğunu belirtmekte fayda var.

Buna ek olarak, şirketin mesajlaşma uygulamalarını WhatsApp, Instagram ve Messenger’daki konuları birleştirme hedefi ile birleştirmeyi planladığı bildiriliyor. Birkaç gün önce, şirket ana gezinti çubuğunda özel bir Facebook Oyun sekmesini açmıştı.

Bu sekme, insanların kendileri için kişiselleştirilmiş oyun içeriklerini keşfetmelerine, oynatmalarına, izlemelerine ve paylaşmalarına yardımcı olacak. Özel oyun sekmesi, kişiselleştirilmiş kısayollar sağlamak için Facebook’un son tasarım güncellemesinin bir parçası olarak geliyor.