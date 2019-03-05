Facebook, geçtiğimiz ekim ayında Messenger için Dark Mode’u onayladı ve geçtiğimiz hafta sonu, şirket bazı kullanıcıların bir hilal (🌙) emojisi ile bu özelliğin kilidini açmasına izin verdi. Şimdi, sosyal medya devi, Dark Mode’un mesajlaşma uygulamasına geldiğini resmen açıkladı.

Messenger’daki karanlık mod (Dark Mode), hilal ay emojisi sohbete gönderilerek açılabilir. Dilerseniz daha sonra, açmak için ayarlar menüsüne gidebilirsiniz. Bununla birlikte, Facebook bunun “sınırlı süreli sadece bir deneyim” olduğunu söyledi, bu yüzden ay emojisiyle birkaç gün sonra Karanlık Modu etkinleştiremeyebilirsiniz.

Hem Android hem de iOS kullanıcıları için Dark Mode mevcuttur ve bir hilal ay emojisi ile kilidinizi açmazsa, uygulamanın en son sürümünü kullandığınızdan emin olun.

Facebook, Messenger’ın Karanlık Modunun “önümüzdeki haftalarda ayarlarda tamamen kullanıma açılacağını” söyledi.