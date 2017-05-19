Facebook Messenger’a yeni özellik geldi

Facebook, mesajlaşma uygulamasını yeni güncelledi. Bugün başlayarak, Messenger, konuşmalarınızı kafa karıştırıcı bir listeye dönüştürmek yerine sekmelerde sıralayacak.

Ana ekranın üst kısmında, bire bir konuşmaların listelendiği Mesajlar adlı bir sekme bulunur. İkinci sekme Aktif olarak adlandırılır ve üçüncü bir sekme Gruplar (Groups) olarak adlandırılırken birinin çevrimiçi veya Messenger’da son çevrimiçi olduklarını görebilirsiniz; bu, tüm grup sohbetlerinin bulunduğu yerdir.

Uygulamanın alt kısmında, ana ekran ve çağrılar ve için Tablolar için kamera deklanşörünün solunda yer alan sekmeler bulabilirsiniz. İnsanları aramak ve oyun oynamak diğer taraftadır.

Facebook‘un Başkan Yardımcısı David Marcus‘a göre, bir Discover sekmesi de görüntülenecek. Ve herhangi bir mesajı kaçırmak için endişelenmeyin, Facebook, kaçırdığınız bir şey varsa sizi bilgilendirmek için kırmızı bir nokta uyguladı.

Güncelleme, bu hafta hem Android hem de iOS için dünya çapında kullanıma sunulacak. Messenger hâlâ şişirilmiş gibi hissettiriyorsa, verileri kaydedip birden fazla işe yaramaz özellikte atlayan Messenger Lite‘ı indirebilirsiniz.