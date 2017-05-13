Facebook Messenger’da Gizli Sohbetler Nasıl Kullanılır?

Facebook tüm Messenger kullanıcıları için gizli konuşmalar özelliğini tanıttı. Ve şimdi şifrelemeyi kullanmalısınız. Anahtarını nasıl değiştireceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Facebook Messenger‘ı kullanırsanız muhtemelen şifrelemeyi kullanan yeni gizli mesaj özelliklerinden yararlanmak isteyeceksinizdir. Facebook Messenger‘da gizli sohbetleri nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır.

Facebook geçtiğimiz haftalarda 900 milyon Messenger’a gizli sohbetleri kullanıma açtı. Bu özellik, kullanıcıların iletileri şifrelemesine olanak tanır; konuşmaları dışındaki kimseler onları okuyamaz; hatta Facebook veya FBI bile bunları okuyamaz. IOS ve Android’de kullanılabilir. Ayrıca bakınız: Facebook Autoplay nasıl kapatılır?

Facebook Messenger’da Gizli Mesajlar Nasıl Gönderilir?

En yeni sürüme sahip değilseniz Facebook Messenger uygulamasını güncelleyin

uygulamasını güncelleyin Ekranın sağ üst köşesindeki ‘i’ simgesine hafifçe vurun

simgesine hafifçe vurun Listeden Gizli Konuşma ‘yı seçin

‘yı seçin ‘Aç’ı seçin

Oldukça kolay olmalı. Unutulmaması gereken bir husus, açık olduktan sonra, kullanmakta olduğunuz cihaz ile göndermek ve almak için kullanabileceğiniz cihaz arasında konuşmalarınız gizli olacaktır. Facebook Messenger‘ın tamamı için genel bir ayar olmaktan ziyade, onu her belirli konuşma için etkinleştirmeniz gerekir. Gizli ileti dizilerinin kişinin profil resmine göre bir asma kilit simgesi vardır.

Bu özellik ayrıca, göndericilerin beş saniyeden bir güne kadar değişen Snapchat tarzı son kullanma sürelerine sahip ileti göndermelerine olanak tanır. Ayrıca bakınız: En iyi Akıllı Telefonlar