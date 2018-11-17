Facebook her zaman Messenger uygulaması üzerinde yeni özellikleri test ediyor. Ancak bu özellikler kullanıcılara sunulmadan öncesinde bunların ne oldukları hakkında fazla bir fikir sahibi olmuyoruz. En son ki kullanıcılara sunulan Messenger’ın özelliği, gönderilen mesajları geri alma idi. Ancak bu özellik, bu yıl içerisinde uygulamaya gelen tek önemli geliştirme olmayabilir.

Sosyal paylaşım platformu geçtiğimiz günlerde TechCrunch’a şu anda Messenger üzerinde test ettikleri bir özellikten bahsetti. Bu özellik kullanıcıların arkadaşlarıyla birlikte video izlemelerini sağlayan yeni bir özellikti. “Birlikte İzle (Watch Videos Together)” olarak adlandırılan bu özellik gönderilen mesajı geri alma özelliğini geride bıracakmış gibi gözüküyor. Genel olarak Birlikte İzle özelliğinden bahsedecek olursak video bir sohbet penceresinde paylaşıldığında, herkes bunu izleyebilir ve istediği zaman kimlerin izlediğini öğrenilebilir.

Ancak ilginç bir şekilde, ortak görüşme sırasında sohbet başladığı andan itibaren videonun paylaşıldığı hemen katılımcıya iletilmesi bekleniyor. Ayrıca, Messenger’ın kod dizininin bazı bölümlerinde, kullanıcıların “birlikte izlemek için dokunun” gibi bir ifade yer alıyor. Bundan dolayı söylentiler arasında kişinin bildirim alması konusunda önce dokunmak zorunda kalacağı gibi bir durum söz konusudur.

Bir Facebook sözcüsü, şu anda bu özelliği test ettiğini kabul etmesine rağmen, yetkili birimlerce henüz ne zaman yayınlanacağı belirtilmedi. Bu özelliğin tam olarak Messenger’a nasıl bir yenilik katacağını yakın zamanda göreceğiz.