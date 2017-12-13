Facebook Messenger'da Yeni Özellik: Dünya Efektleri

Facebook World Effects yani Türkçe meali Dünya Efektleri’ni tanıtarak Snapchat‘in bir adım önüne geçmeye çalıştı. Böylece aralarındaki rekabetin de tüm hızıyla devam ettiği açıkça belli oldu. Halihazırda Snapchat’te bulunan bu efektleri Facebook şirketi üzerine biraz daha koyarak genişletmiş gözüküyor.

Sosyal medya devinin popüler mesajlaşma uygulaması olan Facebook Messenger bilindiği üzere Facebook kullanıcısı olan herkesin kullandığı bir uygulama. Resimlerinize ve videolarınıza çeşitli nesneler eklemeniz için Dünya Efektleri’ni bugün itibariyle kullanıcıların beğenisine sundu. Bu efektleri arkadaşlarınıza göndermeniz veya Facebook duvarınıza göndermeniz için en son gelen güncellemeyi kurmanız yeterli. Instagram ve Snapchat uygulamalarının filtrelerinin aksine, Facebook’un bu efektleri diğer uygulamaların üzerine çıkmış olduğu gayet belli oluyor. 3 boyutlu efektler ve kamerayı oynatsanız dahi çektiğiniz nesneye odaklanmış bu efektler gerçekten iyi iş çıkarılmışa benziyorlar.

Bu Dünya Efektleri’nin size ne kadar yazarak anlatsak boş gelin tanıtım videosunu izleyelim:

Dünya Efektleri’ni eklemek için, Messenger uygulamasında kamera aç butonuna tıklayın ve ardından kamera efektlerinden seçim yapmak için kaydırın. Bir efekt seçin ve bunu fotoğraf veya videonuza ekleyin. İşte bu kadar basit!

Facebook’da şu anda yalnızca birkaç Dünya Efekti var, ancak bu listenin önümüzdeki aylarda birlikte büyüyeceğini belirtiyor.